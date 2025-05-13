遠雄港首季獲利年增19%、EPS0.52元　加值園區H棟8月完工添獲利

▲遠雄港二期園區出租率已自3月中的61%提高到74%。（圖／取自遠雄港官網）

記者張佩芬／台北報導

遠雄港(5607)114年第一季合併營收8.94億元，稅前淨利2.34億元，歸屬於母公司業主淨利1.87億元，年增19.23%，EPS0.52元。公司高階指出，公司目前二期園區出租率已自3月中的61%提高到74%，將提前達到今年破80%的目標，另公司加值園區H棟8月將如期完工，都將增添今年獲利。

H棟是地上9層，地下3層，廠房面積2.11萬坪的建築。目前遠雄港在航空貨運倉儲的市佔率的約50%，擁有領先地位。

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今年美國關稅問題挑戰很高，台幣升值也影響出口貨競爭力，遠雄港的自貿港區享關稅減免優惠，有利爭取廠商進駐，加值園區新增的H棟正積極爭取電子與AI供應鏈業者進駐，但是對於今年全年業績成幅度與二期園區能否全部完成出租，公司認為市場變數還是不小，需要時間觀察。

遠雄港去年全年營收34.65億元、年增19.15%，營業利益11.42億元，歸屬母公司淨利7.17億元，EPS1.97元；公司今年預計發放股利1.3元，其中1.1元是現金股利，0.2元是股票股利，盈餘轉增資金額為72,657,430元，股數共7,265,743股。