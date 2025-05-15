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買房如何找房仲？專家提醒「3管道3觀察」選出優質仲介

買房如何找房仲？專家提醒「3管道3觀察」選出優質仲介（圖／永慶房產集團提供）

▲買房是人生大事，永慶房屋提醒「3管道3觀察」選出優質與誠實仲介。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

買房是人生大事，更是許多人一輩子最大筆的一次花費，如果對不動產買賣流程不熟悉，交由專業的房仲業者協助把關，不僅可以節省找房的時間，也能有專人協助檢查屋況、提升交易安全。但專業的仲介如何找？要如何過濾不肖仲介呢？永慶房屋針對找房仲最常見的三個管道，說明其優點與風險。

分析找房優劣勢：房仲門店、房仲網站、親友推薦
首先，如果已有鎖定的買房區域，不妨直接到附近的仲介門市詢問！永慶房屋客服中心資深經理陳繼先表示，一般而言仲介人員都會更熟悉門店附近的商圈與社區，可以幫助客戶分析生活圈是否符合居住需求，對於當地的房屋銷售消息也比較靈通。然而，各家仲介銷售中的房子不盡相同，有些房子有可能為專任約、只有該仲介品牌能賣，因此購屋族可以多問幾家仲介，更有機會找到理想的房子。

近年來也有許多購屋族，會線上查看各家房仲業者的網站。陳繼先分析，線上找房的優點是最方便，可以直接與仲介約看房子，如果遇到感覺還不錯的仲介，也能保持聯絡，還能在過程中了解各區域的房市情形，例如同社區有多少房子正在賣、附近同類型的房價行情等。要注意的是，由於網路上的資訊量大，如果沒有鎖定找房範圍，可能需要再花時間過濾有用資訊；當有屋況與價格實惠的房子出現時，也可能錯過第一手消息，因此務必要與仲介保持互動，才能掌握最新銷售消息！

還有許多人會請親朋好友推薦認識的仲介，陳繼先提醒，每個人的購屋需求不同，親友介紹的仲介，可能沒有經營自己想找房的區域，或該名仲介平時銷售的房屋類型是商用空間，可能就比較難幫助自己找到適合的住宅。如果該名仲介專業度不夠、服務不到位，在人情壓力下可能也很難直接表達意見，怕讓介紹人難做人。因此不論是透過什麼方式找仲介，最好是多問幾家才能提高命中率，找到適合自己的仲介與房子。

「貨比三家」行情、屋況與消費者保障選出好房仲
至於買房時如何選出優質仲介呢？陳繼先建議，可以從三個層面觀察。第一是看仲介是否誠實揭露行情資訊，透過請不同的仲介提供特定區域的實價登錄行情，再交叉比對資料，或自己上網搜尋實價登錄也可以，查看其中有無不老實的仲介，故意篩選掉部分成交紀錄、操弄行情趨勢，誘導客戶買貴或賣便宜。再來是觀察仲介有沒有針對屋況完整說明，誠實的仲介會主動提到房屋有無漏水或壁癌、屋況維護情形、嫌惡設施等，如果有仲介避重就輕，當自己提到屋齡、結構、屋主賣屋理由、產權資料等問題時，才含糊回答甚至轉移話題，可能有隱瞞之虞！

最重要的是，務必「貨比三家」比較各家仲介提供的消費者保障，哪家最完整、最符合自己的需求，以此提高未來從簽約、交屋到入住後的權益保障。

買房如何找房仲？專家提醒「3管道3觀察」選出優質仲介（圖／永慶房產集團提供）

買房如何找房仲？專家提醒「3管道3觀察」選出優質仲介（圖／永慶房產集團提供）

永慶房屋為保障消費者都能清楚掌握屋況資訊，除了有專業產審團隊，在過程中查驗產權現況，以保障買賣雙方的權益，也會主動揭露屋況資訊。且規定所有經紀人員都必須在帶看、斡旋到簽約時提供完整行情，且所有行情資料皆無法手動更改，還能查看周邊同類型房屋的成交價格趨勢，幫助消費者做出適合的購售屋決策。

永慶房屋「屋況+房價全保障」找房安全又高效
永慶房屋為了滿足民眾的購售屋需求，在雙北市有近三百家直營店，且各家直營店之間都能「聯賣」合作銷售，因此不論是哪家門店的服務，都能得到全品牌的資源挹注，代表消費者有「更多房源」可以多看多比較，提高找房效率！針對想先線上找房的買方客戶，《永慶房仲網》不僅提供人員的聯絡資訊，還能一鍵預約賞屋、運用「線上問」諮詢更多等，讓民眾能選擇最高效與舒適的方式找房。

同時，永慶房屋首創「屋況+房價全保障」提高房產交易安全，不僅主動揭露真實屋況與完整成交行情，在帶看前有「誠實安心認證」提供消費者判斷房屋是否為凶宅、輻射屋、短期轉賣等，購售屋全程還有「產權七審」與「價金履約保障」提高交易安全，且提供「不限屋齡漏水保固」，讓消費者買得安心、更住得放心！
 

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋

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