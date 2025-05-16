美中破冰！美中關稅初步達成協議　老AI傳奇再起

美中關稅初步達成協議，加上輝達GB200出貨，老AI代工大廠廣達、緯創、緯穎等，股價領先回補大跳空缺口，且四月營收大成長；又川普帶著輝達及AMD執行長去中東，將大賣AI伺服器，連帶供應鏈股價表現也不俗，還有貨櫃三雄、蘋概股，皆值得注意。

文／方亞申

美中大和解，中對美關稅從一二五％降至十％、美對中從一四五％降至三○％，且習川即將熱線。此舉激勵十二日美股大漲，標普、那指、道瓊都越過所有均線，道瓊及那指今年累計跌幅都縮至一％以內，幾乎可說是平盤。標普則轉為上漲○．一％，費半也大幅縮減至只跌○．九六％。

三月底、四月初台幣突然快速升值，一度見到二九．五五，幅度約十％，台股也跟著大跌，從二萬二千點附近急速跌至一七三○六點，下跌超過五千點；若從今年以來計算，跌幅超過十三％。匯率影響股市非常明顯，因為台灣是以外銷為主的經濟體，且持有外幣大多是美元，台幣一升值，廠商匯兌損失就會出現。尤其進入第二季，延宕許久的輝達GB200開始大量出貨，獲利能否掌握就看代工及零組件各公司對匯率的敏感度。未來台幣升到哪裡？就是參考歐元、日圓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

代工大咖產能及技術到位

台灣對美國順差拉升至七百億美元之上，主要就是近兩年剛好是ＡＩ世代來臨，一台ＡＩ伺服器動輒五千萬或上億台幣，高價帶來高獲利，ＡＩ伺服器供應鏈獲利暴增也是看得到。所以下游代工大廠廣達、鴻海、技嘉、緯創、緯穎、和碩等獲利大增，股價近兩年上漲超過一至二倍。而相關零組件包括機殼、機櫃、散熱、連接線器、滑軌、ＡＩ晶片代工等，一直到備用電源（ＢＢＵ），獲利三級跳升。

去年是第一代ＡＩ伺服器大幅度出貨，所用主要晶片是A100、H100，而去年中就傳出要出貨的第二代GB200，因為技術問題，尤其是散熱從風扇、氣冷轉為液冷，難度提高，一直到去年底、今年初獲得解決，三月份以後大量出貨，所以可以看到廣達及緯創三月營收創歷史新高；廣達即便四月過去是淡季，營收仍交出一五四○億元、年增高達五八．二％，緯創四月營收一三三七億元、年增八四．一％好成績。而緯創首季ＥＰＳ一．八五元，是歷史新高，看看二三年第一季ＥＰＳ僅○．○六元，就可知道有抓緊ＡＩ世代興起，獲利爆發狀況。

再看緯穎去年ＥＰＳ高達一二六．五七元，幾乎較前一年翻倍，今年二、三月營收都是歷史新高，四月六三八．○二億元，仍較去年同期大成長一九○．五％。首季ＥＰＳ五二．七元，年增九五％。即使產品線較多的鴻海，第一季營收年增加也年增二四％，四月營收六四一三．六五億元，是近四個月最高，年增二五．五％。

廣達、鴻海、緯創、緯穎、英業達、華碩，一般俗稱老ＡＩ，尤其前四家產能及技術夠大及到位，市場多所注意。且這次美國要求台廠至美國投資，這四家都有份，甚至輝達揪團台積電、緯創、鴻海一起大投資美國五千億美元，真正做到一條龍式生產。

林百里指出，廣達二三年業績非常好，不僅獲利創新紀錄，ＥＰＳ十．二九元、配息九元也創紀錄。去年股東會展望二五年，他直言還會有更好的成績，有更多的機會，「二五年也是很好的一年」、「也希望股東多買廣達的股票」。最近歡慶三七周年，林百里指出，ＡＩ現在的發展程度才到了第二步，若整個發展階段有七步，「ChatGPT」才算是第一步，而第二步則是「GenAI」，未來的發展也會越來越快，而今年來講主要的發展還是GB200、GB300，而到明後年則會再發展出具有十倍以上強大算力的伺服器產品，到時候是否能真的滿足第三步、第四步的運算需求，團隊現在還在估算中，不過整體市場的規模擴大，自己還算是蠻肯定的，而現在已經都準備好了。

廣達董娘、緯創董事長加碼

廣達去年除息九元，領先填息。而二四年ＥＰＳ十五．四九元，幾乎成長五成，今年配息十三元，配息率八三．九％。另一方面該公司在匯率操作上有一套，很少出現匯兌損失，預估今年ＥＰＳ將向二○元推進。這次台幣劇升事件，廣達股價一度回到一七四元，其實ＰＥ已低於今年預估的十倍；以董事長認為現在才是ＡＩ第二步，後市還是可期。可注意，林百里夫人何莎四月增持自家股票六六二九張，總持股數增加至一．七七八六萬張。是典型大股東看好買進持股的案例。今年除息行情還是可以參加。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2352期精彩當期內文轉載》