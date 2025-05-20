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接軌亞太、搶先布局！安永打造亞太資產管理中心團隊　導入全球資源強化在地服務

高雄亞灣,資產管理,安永,金融（圖／安永提供）

▲安永聯合會計師事務所稅務服務部吳文賓執業會計師、傅文芳所長、稅務服務部林志翔營運長（由左至右）。（圖／安永提供）

財經中心／綜合報導

隨著金管會積極推動高雄亞灣區成為亞洲資產管理重鎮，安永聯合會計師事務所作為國際性會計師事務所，看好政策紅利與市場潛力，搶先布局成立資產管理中心服務團隊，並設立高雄在地服務團隊，未來將串聯於專區內設點的金融機構，共建資產管理生態圈，同時結合全球資源與在地服務，協助企業與高資產客戶掌握資產規劃新契機。

亞洲資本市場迅速成長，促使全球資產管理版圖加速重組，成為各界布局焦點。臺灣坐擁地理與市場優勢，金管會規劃在高雄亞灣區打造亞洲資產管理中心，吸引包括銀行、資產管理業者與專業機構等落腳，冀望形成智慧城市與區域金融樞紐，在這波政策紅利中，安永率先響應成立專責團隊，強化高雄資產管理專區的實質發展動能。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳表示，在國際市場充滿波動、地緣政治風險與區域經濟變動下，臺灣擁有穩健的經濟成長率與地理優勢，具備成為亞洲資產管理關鍵樞紐的潛力。安永此次成立資產管理中心服務團隊，除了響應政策推動，更期待與金融機構更緊密連結，協助客戶在跨境財務、家族治理、資產配置等領域，提供具國際視野與本土深度的專業支持。

三大核心優勢：跨國+跨領域、客製化服務、生態圈夥伴合作
安永在南台灣的前瞻部署，除了反映出國際事務所對新戰略趨勢的快速應變，其資產管理中心團隊更是具備以下三大核心優勢，為高雄帶來國際級服務能量。

1、跨國、跨領域整合能力：匯集全球不同國家的會員所，結合全球資源，以及審計、稅務、法律等多領域專業團隊，協助處理跨境稅務、家族財務規劃與法規因應。針對不同稅籍身分或多國籍家族架構，提供資產管理策略與法規建議。

2、專屬客製化服務：依據不同客戶的需求，透過前期診斷與風險評估，及早辨識潛在問題，量身打造符合企業或家族發展目標的傳承與財務架構，強化財務透明度與資產保障。

3、生態圈合作機制：與金融機構合作，建立生態圈夥伴合作機制，協助提供高資產客戶傳承規劃、稅務諮詢服務，以及家族稅務與財富傳承服務與內部訓練；實體或線上的一對一稅務規劃與風險評估，提供資產及傳承議題的規劃方向。

掌握政策與市場雙驅動 鏈結全球資源、深耕南部資產管理生態
此次不只是單點設點，更強調整合全球資源，帶進完整的審計、稅務、法律等顧問網絡，針對財富管理、企業傳承、家族治理與稅務風險等提供全方位解方，為客戶量身進行多面向的完善診斷，協助面對日益複雜的資產結構與風險控管課題，填補目前金融機構在專業服務上的不足。

安永聯合會計師事務所稅務服務部營運長林志翔進一步指出，「成立多年的安永家族辦公室具備豐富的實務經驗，能夠提供稅務及法律諮詢、財富傳承與保全、家族治理，以及家族企業永續經營的服務。安永團隊加入後，未來將有助於補足目前金融機構在提供家族傳承與跨境資產規劃上的專業需求，與金融機構形成策略互補、共創新局。」

長期深耕南部市場、熟稔在地產業結構的安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師吳文賓觀察，許多臺灣中小企業與隱形冠軍企業，正在轉型國際化與迎接資本市場挑戰，需要具備全球視野又能貼近在地需求的顧問團隊，特別的是，南部企業主擁有深厚的產業底蘊與家族傳承意識，對資產管理的需求不僅限於投資績效，更重視信任關係、永續傳承與風險控管。

吳文賓表示，「安永結合服務南部客戶的豐富經驗、貼近地方產業的脈動觀察，能夠強化在地服務量能；結合跨國資源與跨領域整合能力，更能搭配金融機構共同協助企業盤點資產風險、強化傳承設計與稅務遵循，提升整體資產運用效率。」高雄亞灣作為政策聚焦的戰略據點，正吸引各類機構加速進駐，安永的領頭落腳，不僅有助於提升在地金融專業能量，也有望形成更完整的資產管理生態，為南部產業發展注入新動能。

關鍵字： 高雄亞灣資產管理安永金融

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