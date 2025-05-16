中信金法說！銀行業務比重7成求穩　台壽估升值1角匯損2.6億

▲中信金南港總部。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

中信金控（2891）於今（16）日舉行法人說明會，總經理高麗雪指出，4月川普對等關稅戰引爆、5月初有新台幣強升，關稅每天都有不同進度，台灣經濟成率恐難保「3」，而中信金的經營策略為「銀行比重占7成、非銀行業務占3成」，透過這樣比率配置，來推動業務成長。

5月初台幣急升3.5%，讓壽險業承受極大壓力，截至第一季台灣人壽外匯準備金仍有140億元，根據台灣人壽的試算，若新台幣兌美元升值0.1元，帶來2.6億元的匯損，日前台壽董事會已通過將發行額度不超過300億元的次順位公司債，預期若今年底前資金到位，可讓台壽的RBC提升46個百分點。

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中信金控2025年第一季稅前盈餘245.7億元，累計稅後盈餘為199.1億元，稅後股東權益報酬率（ROE）為17.3%，稅後資產報酬率（ROA）為0.91%，每股稅後盈餘（EPS）為1.02元，高麗雪指出，日前公布股利，董事會決議發放每股2.3元的現金股利，配發率6成上下，已是連三年配發率逾6成。

至於川普關稅影響程度？她引述內部假設，最嚴重的關稅30%，對全球GDP影響是下滑1個百分點，而若整體關稅在10%最輕微情況下，估影響GDP 0.3個百分點，若以15%關稅來看，則影響GDP為0.5個百分點。她認為，川普關稅的影響應會落在0.3～0.5個百分點機率較高。

中信銀2025年第一季合併稅後盈餘達134.4億元，主要受益於存放款基盤及利差持續擴大帶動淨利息收益，相較於2024年同期成長高達18.9%；此外，財富管理、信用卡及授信等業務動能穩健成長，加上第一季年節效應帶動彩券銷售，推升整體手續費收入，整體稅後獲利較2024年同期成長11%。中信銀行2025年第一季之合併逾期放款比率為0.49%，逾期放款覆蓋率為323%，資產品質相當穩健。

保險業務方面，受惠於投資型及外幣保單銷售成長，台灣人壽2025年第一季初年度保費收入達142億元，較2024年同期成長22%，台灣人壽積極於商品策略、投資策略、資產負債管理及資本適足性等面向打造應對措施，除致力於提升新契約質量外，並持續優化投資組合以因應市場變化，以利2026年順利接軌IFRS17與新監理制度。



