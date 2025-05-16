陽明以8年運力增約五成為目標、爭取造2萬箱超大船　光明也將汰舊換新

▲左起陽明業務長李明輝、財務長蘇育文、技術長鄭正雄、總經理白崑榮、董事長蔡豐明、策略長吳宜達、行政長邱增玉。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運董事長蔡豐明今(16)晚在媒體餐敘上表示，公司中長期規劃是要將目前98艘，約75萬箱的運力，在2032年擴充到110-130萬箱，成長幅度在三到五成之間，其中包括分批造約2萬箱的貨櫃船，子公司光明海運也將分批訂造節能散裝新船，換掉老舊船舶。

陽明是目前海運聯盟當中唯一沒有2萬箱以上貨櫃船的公司，公司疫情以來累積的豐厚資金，有能力擴建船隊，考慮超大型貨櫃船單位成本低，競爭能力高的優勢，蔡豐明表示會向董事會爭取訂造兩萬箱級貨櫃船，但因近年歐洲港口時有壅擠現象，不見得2.4萬箱船最合適，也可能造小一點，營運彈性更高的船舶。

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子公司光明海運有一批船舶到2026與2027年船齡就滿18年，也需要訂造新船，進行汰舊換新，以符合國際海事組織的減碳要求，目前已由光明在研提建造計畫。

在人才培育方面，公司今年岸勤部分分批進行不同部門招考，有近千人報名，預計率取約50人，另加備取，並與海洋大學等合作，舉辦陽明日，鼓勵年輕加入海運行列，還參加「海員新星培育計畫」，以獎學金提供就學至就業一條龍的船員培育與輔導。

公司高階坦言，早年海運是高薪行業，每次招考都是4、5千人報名，科技業興起後報考人數明顯減少，近幾年因疫情等因素船公司獲利大增，願意加入海運行列的人也增加，有些離開陽明的員工，近兩年也出現回流現象，今年以以來有近十人回流，公司認為回流的員工會更珍惜在陽明的工作機會，因此敞開雙臂歡迎。