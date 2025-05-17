黃仁勳美食地圖！「十二月」與家人共進午餐　兆元宴老地方再現

記者高兆麟／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳16日抵台，市場除關心他對AI趨勢看法外，他每每來台掀起美食地圖攻略，也是關注焦點，繼與台積電（2330）董事長魏哲家在台北市知名私廚「鄒記食舖」共進晚餐後，今（17日）中午則選位在大安區私廚「十二月」與家人共進午餐，估計今傍晚與往年相同將在「磚窯古早味懷舊餐廳」宴請重要台廠供應鏈，再現兆元宴。

▲▼黃仁勳今中午在「十二月」與家人共進午餐 。（圖／記者莊喬迪攝；以下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃仁勳16日抵台後當天晚上即與魏哲家的台積電團隊共同晚餐，選在位於松山區、北市三大私廚之一鄒記食舖，雙方用餐 長達3 小時，而此間餐廳在去年，也是廣達總裁林百里邀請黃仁勳前往用餐地方。

至於今（17）日近中午時黃仁勳從下榻的文華東方酒店走出，驅車前往大安區與提早4天抵台的家人在位於大安路一段靜巷內「十二月粥品·茶飲·私房菜」共進午餐。

黃仁勳走出飯店接受媒體採訪時表示，自己很開心回來台灣，沒有時差問題，並用台語說「我昨暗時睏足飽」（我昨晚睡很飽），今天午餐是與家人一起吃。

黃仁勳預計傍晚才會在「磚窯」宴請供應鏈大老們，包括鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）等台廠大老闆都可望出席，再現兆元宴。

而黃仁勳稍早受訪時談到今晚與供應鏈夥伴用餐，他說，很期待見到自己的朋友與夥伴們，今晚最重要的事情是慶祝Blackwell系統成功量產，已有大量的Blackwell晶片和系統進入生產，輝達供應鏈非常努力，今晚主要是感謝台灣生態系夥伴的支持。