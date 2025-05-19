長榮航看票價仍「易漲難跌」　4+1天假期對客運利多

▲長榮航舉行法說會。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

長榮航（2618）今（19）日舉行法說會，經營團隊表示，由於大環境不確定因素很多又複雜，對於未來產業前景仍是審慎樂觀，但也多了「戒慎恐懼」，不過仍看好客運成長持續強勁、貨運需求不墜，票價運費依舊維持高檔，票價走勢仍是易漲難跌。

孫嘉明表示，近年受到國際政經局勢變化影響，以及地緣政治衝突也很多且不易解決，整體來看疫後缺工缺料、人力成本攀升，機場資源短缺，油價浮動，雖Q1油價對營運有利，整體來看票價還是維持比較高檔，跟2019年相比仍高於4成，去年平均票價有下滑，但長程線僅下滑2％，港澳中國狀況不好以及政經情勢影響，平均票價減少9％，整體Q1平均收益客運成長0.8％，顯示票價維持還不錯，走勢仍是易漲難跌。

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孫嘉明指出，暑假部分，美國關稅充滿不確定性，不過整體來看經營航線裡，澳洲暑假訂位量年增3成；歐美遊學、觀光、探親需求持續增加，因此西雅圖暑假將增班達每周12班；東北亞增加神戶航線，東南亞訂位持續熱絡，峇里島、峴港乘載率都很高。

針對匯率波動，孫嘉明也說，台幣升值，換日圓、美元的人都很多，對於出國旅遊是很大的刺激；加上今年多出4+1天假期，因此下半年可用假期變多，預計出去玩的需求會大幅提升，樂觀看待客運需求不墜。

長榮航Q1合併營收為549.44億元，年增5.8％；歸屬母公司稅後淨利為59.3億元，EPS為1.1元。其中，Q1客運收入為364.12億元，年減0.3％。