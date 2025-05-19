黃仁勳攜台積電、鴻海打造AI基礎建設　迷你工作站DGX Spark亮相

▲NVIDIA執行長黃仁勳主題演講。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

NVIDIA創辦人黃仁勳今日在台北流行音樂中心舉行主題演講，黃仁勳在演講中除了介紹了機器人發展外，也宣布個人超級電腦DGX Spark即將推出，除此之外，黃仁勳更宣布，將要攜手台積電、鴻海在台灣設立超級電腦。

黃仁勳在演講中，除了多次介紹NVIDIA伺服器晶片製造過程仰賴台積電、鴻海等多家供應鏈外，黃仁勳更表示，將與台積電、鴻海合作，要在台灣設立超級電腦打造AI基礎設施，除此之外，NVIDIA也要搶攻ASIC領域，目前也正與聯發科、Marvell合作，並和高通合作開發CPU。

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▲NVIDIA執行長黃仁勳主題演講。（圖／記者湯興漢攝）



黃仁勳在台上也表示，AI的計算能力大約每10年能提升100萬倍，NVIDIA與台積電也緊密合作，黃仁勳透露，GB300將於第三季登場，但只利用台積電CoWoS-L讓大晶片連結在一起還不夠，GB300還以NVLink將超過2英里的銅電線串聯起來，讓GB300 NVL72成為一台會思考的機器。

黃仁勳也指出，Agentic AI讓機器有更自主的決策能力，AI也漸漸走向實體的Physical AI，未來通用機器人將成為下一個兆元產業。

▲輝達執行長黃仁勳表示，要和台積電、鴻海設立超級電腦。（圖／記者高兆麟攝）



除了資料中心及機器人應用外，黃仁勳也介紹了個人AI工作站電腦，黃仁勳在台上拿出了一台相當小巧的電腦，並介紹他的名字是DGX Spark，黃仁勳介紹道，這台電腦可以幫助想隨時都有一個個人工作站的人，他可以隨時使用它進行計算，且現在DGX Spark的大小已經比過去DGX1的大小小很多，但卻可以達成相同的運算，且這個電腦在合作夥伴的幫助下，會有很多不同的版本，且已經快要上市了，黃仁勳最後更開玩笑說，這是和每個人都有一台作為聖誕禮物。