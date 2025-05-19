快訊／威力彩下期飆6.7億　今晚邁入連24槓

DRAM價格11個月來首漲 雙雄南亞科居成交王、華邦電漲半根

受到川普關稅，客戶提前採購影響，推升DRAM價格11個月來首漲、創1年5個月來最大漲幅；DRAM雙雄南亞科（2408）與華邦電（2344）今（20）日股價漲跌互見，南亞科穩坐成交王。

美禁出口H20！黃仁勳喊「痛心」 輝達損失150億美元營收

輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳表示，美國對中的出口禁令將使公司折損高達 150 億美元的營收，並可能讓美國短少約 30 億美元的稅收。

黃仁勳挺鴻海自爆追妻史 笑回「4000萬錶是假新聞」

鴻海董事長劉揚偉今日在電腦展進行主題演講，NVIDIA創辦人黃仁勳也以特別嘉賓身份現身，不過或許是由於電腦展人潮眾多導致交通耽擱，黃仁勳還未進場前，就和保鑣用小跑步方式快速跑進場內，不過黃仁勳上台後不改幽默色，和劉揚偉兩人有說有笑，不只大方分享情史，面對劉揚偉虧手上4000萬手錶時，更笑說那是假新聞，他不戴錶，或許那還是塊假的。

聯發科蔡力行驚喜回禮！ 帶Fruit Lady水果致贈黃仁勳

IC設計大廠聯發科（2454）執行長蔡力行今日進行主題演講，除了自曝聯發科已經跨入2奈米，9月將推出首款裝置外，在介紹和NVIDIA合作的DGX Spark時，NVIDIA創辦人黃仁勳更驚喜現身站台力挺，最後蔡力行甚至還拿出一袋從通化夜市「Fruit Lady」攤位買來的水果致贈黃仁勳，讓黃仁勳非常開心。

3金控登黃仁勳供應鏈背板 2檔利多不漲翻黑

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳，昨（19）日在台北士林北流中心演講，其身後的背板點名122個公司機構，而國泰金（2882）、中信金（2891）、玉山金（2884）等三家金控股價亦名列其中，今（20）日三檔金控均呈現以紅盤開出格局，當中表現最佳就屬國泰金漲幅逾1%，最高來到61.６元。

輝達北士科概念股兩樣情！國賓士紙翻黑 新紡亮燈漲停

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳宣布台灣總部落腳北投士林，預計地點就是在北士科的機率很大，也激勵「北士科」概念股新紡（1419）盤中再度亮燈漲停，不過國賓（2704）、士紙（1903）盤中一度翻黑，士電（1503）一度漲2%，士開（5324）一度漲逾7％。

輝達開放NVLink IP 世芯-KY攻漲停

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨日發表主題演講，並宣布推出NVLink Fusion，打造半客製化的 AI 基礎架構，可讓客戶的客製化CPU與自家的GPU相連，其中合作夥伴包括世芯-KY（3661），激勵其今（20）日早盤股價攻上漲停價2865元。

王文洋再發3點聲明反擊！ 譴責侵害隱私與名譽行為

台塑集團已故創辦人、「經營之神」王永慶長子，現任宏仁集團總裁王文洋遭爆與宋女有私生子女風波，王文洋今（20）日再透過永然律師事務所發出3點聲明，除證實宋女已遭地方法院判決非子女監護人以外，同時表示一切交由法院審判，同時也嚴厲譴責損害隱私權和名譽權，將依法維護自身權益。

長榮航與外貿協會參展COMPUTEX 攜手布局全球差旅市場

長榮航（2618）與外貿協會攜手合作，參展2025年COMPUTEX台北國際電腦展，除了向全球商務夥伴介紹全新升級的「長榮航空BizFam全球企業差旅回饋計畫」外，還能親身體驗波音787皇璽桂冠艙座椅的卓越舒適性，感受五星級航空服務的品質。

InnoVEX新創展邁入10周年 逾450家海內外新創同步展出規模創新高

以「Innovation Hub of Asia」為定位，與 COMPUTEX 同期辦理的InnoVEX 新創展會，今年迎來第十週年，今(20)日於南港展覽館2館4樓正式開展。行政院長卓榮泰在開幕典禮上指出，我國新創企業家數，2024年底比2016年大幅成長3.6倍，政府希望透過租稅優惠鼓勵更多資金挹注新創企業，厚植新創產業發展動能，穩固台灣新創生態。