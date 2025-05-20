陽明造船龜速、這次等到船價下跌　7艘LNG船估最高省1.7億美元

▲陽明海運造船龜速，這次難得等到船價下跌。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

克拉克森研究公司(Clarksons Research)的最新數據顯示，在經歷了三年的訂單豐收之後，航商對新造船的需求減弱，年減57%，導致新造船價格較今年年初下跌1.2%，其中散貨船和貨櫃船價格分別下跌2.2%和1.4%。目前正在為7艘1.5箱(20呎櫃)貨櫃船辦理招標的陽明，有望省下約1862萬美元，甚或高達1.7億美元。

Clarksons報告指出，今年新船造價較年初下跌了1.2%，但從歷史上看仍較為堅挺。油輪部分下降最為明顯，與年初相比下降了5%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陽明在2023年5月是以8.5億～9.75億美元，在韓國訂購5艘1.5萬箱LNG雙燃料船，每艘價格在1.7億到1.95億美元之間；去年年底該型船造價約2億美元，如果每艘降1.4%，可以少280萬美元，7艘共1960萬美元。而有船舶經紀商估計今年船價累計會下跌10%，如果預測準確，預計今年8、9月開造船標的陽明，最高可省下1.7億美元。

丹麥船舶金融公司(Danish Ship Finance)預測，新船價格將在短期內下降，造船廠獲得新訂單的數量也可能會下降，因為航商對新船的需求減弱，另運費走低也是影響因素之一。

船舶經紀商BRS在3月底發佈的年度回顧中預測，全球的不確定性讓貨運市場面臨的新壓力，將推遲投資決策。估計今年新造船價格將下降10%以上。

根據丹麥船舶金融公司(DSF)的最新市場評估，貨櫃船運業在炎熱夏季面臨明顯的寒意，估計今年的造船訂單量將比去年下降30%，市場前景明顯冷淡。

由於運力增長超過了需求，市場基本面正在惡化。此外，在國際海事組織(IMO)4月份決定引入碳定價後，向清潔能源的過渡加劇了運營商的困境，低碳或零碳燃料的成本將會增加。

根據DSF的數據，2020年至2024年間，貨運量增長了7.6%，長途航行的需求又增加了12.3%，但是同期船舶運力飆升了33%，遠遠超過了需求的增加。

不過市場變數還是很多，隨著美國政府對所有經濟體徵收10%的90天關稅，5月14日對中國徵收145%的關稅，現在已降至30%，太平洋地區的貿易受到很大影響，其他主要貿易也受到了影響，船公司已藉機努力提升運價。另今年4月以來美元大幅貶值，估計造船廠需要考慮匯率因素重新報價。