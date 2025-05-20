調查：女性退休金需累積1518萬元　近六成選保險照顧第三人生

▲女性退休金需準備1518萬元，近6成選擇保險。（圖／pixabay）

記者巫彩蓮／台北報導

根據內政部2023年簡易生命表顯示，女性平均餘命為83.74歲，較男性高出了6.8歲；而保誠人壽2024年退休大調查結果說明，女性平均期望退休年齡為59.9歲，需要準備1518萬元退休金。保誠人壽建議媽媽們利用保險商品的特性，將風險轉嫁予保險公司，規劃好自身的保障，在遇到突發狀況時能夠，支應潛在的「醫療風險支出」，緩衝家庭經濟影響，並維護退休生活品質。

退休調查還指出，女性受訪者在退休後預估大額花費前三大為「個人的醫療支出」、「家人的醫療費用」、「旅遊支出／娛樂休閒費用」，顯示出女性除了關心自身的健康，也重視家人的健康，並且注重退休後的娛樂。媽媽們在此階段已備有基本的定期醫療險以及意外險，可以根據人生階段變化，以及事業穩定性，轉換為終生醫療險。

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而根據衛生福利部2022年癌症登記報告指出，癌症已長達42年為國人死因首位，其中女性發生數較2021年高出近五千人，建議女性定期檢視保障缺口以及家庭潛在風險，將防癌險或是特定傷病納入保障規劃；在遇到不可控的狀況時，仍能夠顧及自身以及家庭生活水平。

而在平均期望退休金，女性受訪者認為需要準備1518萬元，平均在41.1歲準備退休金；且投入退休金規劃的占比為44.8%，僅次累積財富規劃，而每月投入金額為13,571元；其中58%女性使用保險商品作為穩定的保障規劃。針對保險商品，保誠人壽建議媽媽們運用美式分紅保單作為人生保障，分紅保單具有壽險保障性質，且具備有機會獲得的年度紅利，不僅提供家庭安心守護，還可以依照不同保單的規定保單年度起，每年獲得一筆資金，提供退休後的靈活運用。抑或運用英式分紅保單，其保額有機會隨著紅利增長逐步增加，作為媽媽們資產傳承的準備；除此之外，保誠人壽也推出分紅型綜合保險，結合英式分紅保單特性以及健康醫療保障，同時強化媽媽們在健康醫療，或是健康照護的保障，還能夠滿足資產傳承的規劃。

其中對於女性管理階層，隨著出國工作的機會增加，若在海外面臨身體突發狀況，醫療花費支出會比台灣本土高上數倍；除了自身，孩子如有於海外留學計畫或是已前往海外學習，駐留時間拉長，面臨到的潛在風險性更高出許多。因此，此族群媽媽們更需要幫自己或小孩備妥高品質的健康醫療保障。作為高資產族群，在獲得優良醫療品質之餘，還要留意後續的照護、以及可能的收入暫時中斷，也希望避免影響資產傳承或是樂活退休的財務配置。

