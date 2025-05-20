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長榮航與外貿協會參展COMPUTEX　攜手布局全球差旅市場

▲長榮航空在外貿協會的貴賓室展示皇璽桂冠艙座椅。（圖／長榮航提供）

▲長榮航空在外貿協會的貴賓室展示皇璽桂冠艙座椅。（圖／長榮航提供）

記者廖婕妤／台北報導

長榮航（2618）與外貿協會攜手合作，參展2025年COMPUTEX台北國際電腦展，除了向全球商務夥伴介紹全新升級的「長榮航空BizFam全球企業差旅回饋計畫」外，還能親身體驗波音787皇璽桂冠艙座椅的卓越舒適性，感受五星級航空服務的品質。

長榮航表示，COMPUTEX不僅為全球前三大電腦展之一，同時也是台灣向國際展現產業實力的重要平台，今年吸引超過1,400家來自不同國家的科技企業共襄盛舉，長榮航藉此機會向全球商務夥伴介紹全新升級的「長榮航空BizFam全球企業差旅回饋計畫」，展現其深耕企業差旅市場與強化國際競爭力的嶄新布局，擴大爭取國際商務差旅的潛在市場。

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長榮航BizFam為全球化平台，主打一站式差旅服務，企業可透過差旅累積點數，兌換免費機票、艙位升等與機場禮遇，並可直接安排員工使用；同時也提供多元異業優惠，涵蓋飯店住宿、交通接駁、咖啡與按摩等，全面提升全球商務旅客的差旅體驗。

長榮航也於展場內設置互動體驗專區和機上服務用品展示區，讓民眾有機會親身體驗波音787皇璽桂冠艙座椅，感受長榮航空在座椅設計與客艙服務的用心，完成指定問卷調查的民眾還能把長榮航空全球不限航點票價折扣優惠碼和精美好禮帶回家。

長榮航指出，公司持續看好商務差旅需求的成長潛力，隨著商務旅客對商務艙和豪華經濟艙的需求漸增，長榮航空不斷精進產品及服務，從機隊和客艙優化，到數位化服務升級，致力於打造更優質的飛行體驗。同時積極拓展具潛力的航線與轉機網絡，發揮台灣地理位置的優勢，強化國際連接力，提升營運效率與顧客滿意度，穩固在區域與全球市場的競爭地位。

關鍵字： 長榮航空COMPUTEX差旅計畫商務合作航空展示

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