擷發科參展COMPUTEX　大秀雙引擎策略搶攻AI市場

▲擷發科參展COMPUTEX。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

ASIC晶片設計商擷發科技（7796）參展台北國際電腦展（COMPUTEX），本次以「AI軟硬體整合技術的領導者」為品牌形象主軸，擷發科技期望藉由 COMPUTEX 的國際舞台與高流量曝光機會，向全球展示技術成果與整合實力，強化品牌力，並爭取與更多國內外潛在客戶與策略夥伴的合作契機，加速商機落地與業務拓展，為營運帶來長期永續發展動能。

擷發科技展區以簡約理性風格結合未來感科技光影，完整體現其「雙引擎策略」，包括CAPS（跨平台 AI 軟體服務）與 CATS（客製化 ASIC 設計服務），象徵AI演算法與ASIC晶片設計的深度整合，搭配現場多項互動展示與實機DEMO，真實呈現如何在Edge AI端落地，並從AI軟體到ASIC設計的全流程實力。不僅如此，擷發科技現場也首度亮相自行研發的 AI 視覺軟體平台 AIVO（AI Vision Operation），AIVO 採用零程式碼（No-code）設計理念，打造直覺易用的圖形化介面，用戶無需具備程式撰寫背景，僅透過簡單拖拉操作，即可完成 AI 模型訓練、流程設計與即時部署，大幅降低 AI 導入門檻。

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AIVO 平台具備高度彈性與可擴展性，除可滿足專業工程團隊需求外，也適用於跨部門合作與非技術背景人員操作。其應用範圍涵蓋智慧製造流程監控、智慧物流環境感測、車用座艙安全監控，以及零售、醫療等多元場域，協助企業加速實現 AI 化轉型，顯著提升營運效率與管理精度。

擷發科表示，此次觀察COMPUTEX展今年展覽主軸為「AI Next」，匯聚全球科技巨頭，1,400家廠商參展、使用約4,800個攤位高達8萬平方公尺的展示面積，聚焦「智慧運算&機器人」、「次世代科技」及「未來移動」三大主題，全方位呈現AI科技新實力，揭示未來發展趨勢，可見全球領先的AIoT和新創產業的創新能量。擷發科技表示，公司展現多年來自主研發的「CATS 客製化 ASIC 設計平台」與「CAPS 跨平台 AI 軟體服務平台」雙引擎為核心，全面打通從晶片設計到 AI 系統應用的上下游價值鏈，致力為客戶打造高效、低功耗、具市場競爭力的智慧解決方案。



擷發科技深化創新研發技術升級仍不留餘力，擴大業務市場範疇與版圖之腳步也不停歇，同時持續擴大與國外科技產業結盟，擷發科技攜手歐洲邊緣 AI 新創公司 Axelera AI 建立策略合作夥伴關係，結合雙方在軟硬體整合與邊緣運算領域的技術優勢，齊步鎖定布局無人機、國土邊境安防與校園監控等高階應用市場。

此次於 COMPUTEX 展，更展現雙方合作成果，包括搭載雙 Metis PCIe AI 加速卡的邊緣運算設備，支援 8K 高畫質即時串流與高精度物件辨識，展現媲美資料中心的 AI 運算效能潛力。此外，現場亦同步展示整合 phi3mini-512 小型語言模型（SLM）的邊緣聊天機器人，實現在輕量硬體平台上提供流暢的 AI 回應，開啟低功耗生成式 AI 技術於實地應用的新篇章，展現擷發在推動前線智能化應用的強大整合實力。在展區設計擷發科技也呼應「共生循環、綠色展會」的理念，打造可循環再利用的展示架構。攤位採用模組化組合櫃設計，不僅方便快速拆解與重組，更能依展會需求靈活調整，並於未來重複使用，減少資源浪費。材質上結合壓克力、回收傢俱與綠色盆栽，兼具機能性與美觀性，展現擷發科技在ESG實踐上的細節用心，也體現對永續會展的支持與承諾。



展望未來，擷發科技將持續以 CATS 與 CAPS 雙平台為整合核心，攜手國際策略夥伴，共同推進從ASIC晶片設計到AI軟體應用的一條龍解決方案，協助企業突破導入瓶頸，加速製造、醫療、交通、零售等關鍵產業的智慧化轉型。透過技術落地與場域深耕，全面提升產業附加價值，實現Edge AI 賦能的實質影響力。