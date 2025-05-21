輝達總部落腳台北釋出近百職缺　人力銀行曝韌體工程師薪資達8萬元

▲黃仁勳親揭輝達台灣總部意象照。（圖／記者高兆麟攝）

記者廖婕妤／台北報導

輝達執行長黃仁勳日前在COMPUTEX專題演說中，正式宣布海外總部將落腳北投士林，並開出全球上千個職缺，其中在台灣釋出94個職缺，人才需求不墜，1111人力銀行資料庫也顯示，研究所畢業的韌體工程師待滿3-5年後，薪資可突破8萬元大關，成長動能極強。

日前有網友在論壇發文表示「自己是電資碩畢，純軟體沒有到很有興趣，有想要朝韌體的方向前進，請問該繼續走AI的路線還是轉軟韌體呢？」掀起網友熱議。

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1111人力銀行發言人莊雨潔表示，科技業從業人員平均薪資高居產業之冠，不僅起薪優渥，且隨著資歷累計，員工的分紅獎金更驚人，台灣科技業撐起全球 AI 供應鏈，凸顯產業價值的重要性，也同步反映在從業人員待遇條件，觀察「韌體工程師」，根據1111人力銀行資料庫顯示，研究所學歷入行不到一年的韌體工程師平均薪資68,400元，待滿3-5年後的薪資則可突破8萬元大關，薪資成長動能極強。

盤點韌體工程師所具備的職能包括：軟韌體程式設計、程式偵錯修改與維護、技術文件撰寫能力、撰寫測試計劃及測試報告書、資料通訊與網路應用、軟體整合測試以及通訊傳輸相關軟硬體工具應用，整體而言，韌體錯誤往往難以重現，需具備冷靜、有邏輯與解決問題的能力，加上韌體技術更新慢、難度高，需要不斷學習及累積經驗，因此職能含金量極高，不易被取代。