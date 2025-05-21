快訊／麗嬰房發重訊「結束工廠運作」　全面委外減產

▲麗嬰房。（圖／資料照）



記者鄒鎮宇／綜合報導

麗嬰房（2911）於21日正式公告，公司於2024年底結束自有工廠生產，並全面採取委外生產模式，以提升生產效率及改善成本結構。副總經理尤淑儀表示，此策略調整旨在聚焦品牌發展與管理，並優化資金運用。

根據重訊公告內容，麗嬰房自2023年起開始評估委外生產的可行性，並逐步執行相關計畫。原有工廠的產能利用率僅約50%，2023年生產量為42.7萬件，至2024年全年產量預計將減至25.7萬件，直至2024年12月底完全停產。未來，公司將藉由委外生產，改善成本結構、提升產品毛利率，並集中資源於設計與銷售領域。

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麗嬰房指出，全面委外生產將帶來多項效益，包括降低庫存天數、優化資金運用、提升生產品質與效率。此外，此舉也將增強產品設計及生產彈性，縮短新品上市時間，並增加商品多樣性。同時，原結束的生產工廠將轉型為第三方物流基地，為公司帶來額外的物流事業收入。

未來，麗嬰房將採取輕資產營運模式，專注品牌管理與電商發展，並積極拓展銷售管道、促進與其他品牌合作，探索第三方物流及新零售媒體事業等新興領域。

根據過去3年度對比，麗嬰房的年度產量已逐年減少，從2021年的54.4萬件下降至2023年的25.6萬件，此次全面停工計畫也延續了近年的減產趨勢。

此次重大訊息符合證券交易法相關規範，公司表示此調整對股東權益或證券價格無重大影響。