快訊／黃仁勳「台南海鮮會館」包30桌犒賞員工　最愛菜色曝光

▲餐廳老闆郭豐春受訪時透露，今晚餐桌上有黃仁勳喜歡的白斬雞。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳瑩欣、柯沛辰／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳21日晚間在北市士林區「台南海鮮會館」包下30桌，犒賞約300名員工。餐廳透露，每桌10人要價約1萬元，特別準備了黃仁勳喜歡的白斬雞，還有傳統的菜圃蛋、招牌的炒蝦球，30桌員工通通都有。

餐廳老闆郭豐春表示，輝達特別指定要白斬雞、鯧魚米粉、古早味滷肉，還說有不少外國賓客遠道而來，所以希望鯧魚盡量少一點刺。為此，餐廳精心處理食材，還準備了拿手的炒蝦球、糖醋魚、辣子雞、起司烤山筍。不過，餐廳未特別準備酒水，因為輝達員工自備了不少酒，每桌至少1瓶。

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郭豐春說，周圍鄰桌散客看到黃仁勳現身，紛紛圍上前去要求拍照、簽名，現場一度騷動，而黃仁勳也親切地替幾位客人簽名，但因人數太多，加上時間行程不允許，最後在工作人員勸離下，周遭客人才漸漸散去。

郭豐春指出，當時黃仁勳一現身，全體員工立刻齊聲高喊「Team Taiwan！Team Taiwan！」迎接，其他顧客見狀也熱血沸騰，一同高喊「Team Taiwan！」更讓他高興的是，黃仁勳席間曾向員工稱讚：「菜色好吃！」

「台南海鮮會館」是北市士林區最大的著名台菜會館，位於基河路上，經營超過32年，是士林區居民的在地記憶之一。

▼「台南海鮮會館」在地經營32年，在士林區頗負盛名。（圖／翻攝自餐廳官網）