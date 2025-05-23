全球央行總裁含金量！年薪前3名一次看　楊金龍居後段班

▲中央銀行。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

國際間央行總裁們的工作負荷大、責任艱鉅，但大家知道他們的年薪有多少嗎？根據中央銀行臉書PO文指出，全球央行總裁的平均年薪約22.89萬美元（約折合新台幣687萬元），香港、瑞士與澳洲三地央行總裁居前三位，而台灣央行總裁楊金龍年薪約9.9萬美元（約折合新台幣297萬元），位居後段班。

央行臉書上表示，年薪最高的央行總裁是香港金融管理局（HKMA）總裁余偉文總年薪逼近1000萬港幣（約130萬美元、約新台幣3900萬），其中括固定年薪740萬港幣（約96.2萬美元）和根據表現決定的浮動年薪（上限定為230萬港幣、約29.9萬美元），不過，HKMA嚴格來說並不是真正的中央銀行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

排名第二的是甫於上（2024）年9月30日卸下瑞士央行總裁的Thomas Jordan，年薪為99.72萬瑞郎（約119.7萬美元、約折合新台幣3591萬元）。排名第三是澳洲央行總裁Bullock（年薪108.1萬澳元（約69.2萬美元、約折合新台幣2076萬元）。

年薪可觀的央行總裁還包括英格蘭銀行總裁貝里（Andrew Bailey）年薪49.5萬英鎊（約65.8萬美元）、菲律賓央行總裁Eli Remolona年薪3547.9萬披索（約63.9萬美元）。

美國聯準會堪稱國際央行界的「大哥」，然而美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell），年薪竟然只有澳洲央行總裁的1/3左右，為22.63萬美元，且與前述幾位央行總裁相較，望塵莫及。

不過央行指出，鮑爾在2017年上任時提交的財務揭露文件顯示，他之前已累積相當可觀的財富，其申報的淨資產約1970萬至5500萬美元之間，是自1940年代以來最富有的聯準會主席。

