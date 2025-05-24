預算1500～2000萬元買在北市哪裡坪數最大？　二區可逾30坪

▲永慶房產集團統計台北市總價帶1500萬元至2000萬元住宅的平均坪數。其中北投區平均可購得31.9坪，為12行政區中最高。（房市示意圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

許多民眾在購屋時往往會將住宅空間納入考慮，特別是對於新婚夫妻，或是有小孩的族群。根據實價登錄中古屋資料，台北市住宅總價帶以1500萬元至2000萬元為最多，往往也是許多小資族、新婚夫妻購屋入門門檻。那麼相同的總價帶在台北哪一區可以買到最大空間的房子呢？永慶房產集團統計各行政區在總價帶1500萬元至2000萬元住宅的平均坪數，其中北投區、文山區購買坪數最大，皆逾30坪，而相同總價預算在大安區僅僅只能購買17.6坪，坪數最小。

新婚族、三口之家福音！北投、文山同預算內坪數最多

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，北投區位處台北市邊陲地區，房價自然實惠許多，因此在相同預算下能擁有更寬闊的居住空間，近一年在1500萬元至2000萬元的總價帶內，平均可購得31.9坪，是北市最高。北投雖距台北市中心略有距離，但是生活機能相當便利，也有捷運優勢，醫療、教育等資源亦相當齊全，再加上未來還有北士科和環狀線的開發利多，也成為許多小資族、年輕夫妻入住北市的理想選擇之一。

文山區同樣位於北市邊陲地帶，因此也有機會以同樣的預算購得較大坪數的住宅。近一年在相同的預算下，平均可購得30.8坪。陳金萍指出，雖然文山區相對偏遠，但是仍毗鄰北市核心區域大安區，部分區域距離台灣大學也只需要幾分鐘的車程，再加上文山區綠化、文教資源豐富，素有北市後花園之稱，也成為許多公教人員、高教族群熱門居住地。近一年來1500萬元至2000萬元的住宅交易件數高達296件，也是全市最高。

大安區居不易 相同預算平均僅能購得17.6坪

在1500萬元至2000萬元的總價帶下，仍有機會買在北市核心區域，但是坪數便明顯小巧，其中大安區平均僅能購得17.6坪，為北市最小。陳金萍指出，大安區位居台北市蛋黃核心區，擁有密集的捷運網路、優質學區、完善生活機能與大型綠地公園，長年吸引高資產族群入主，造就其房價居高不下。在1500-2000萬元總價帶區間裡，大安區是唯一購買坪數不到20坪、單價破百萬的行政區，高達114.1萬元。

陳金萍補充，消費者在購屋時，居住空間往往是重要的考量因素之一，特別是新婚夫妻和擁有小孩的族群。在預算有限的情況下，若需要較大空間的族群，可以透過「以時間換空間」的找屋策略，到相對邊陲的行政區購屋，不僅室內空間較大、物件選擇亦較多。或者可優先選擇中古公寓產品，亦有公設比較低、室內使用空間較大的優勢。