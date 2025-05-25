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高雄3座電廠挨轟「偷開」　台電：假消息！民代不要誤導大眾

▲核能電力降至0，高雄3座火力發電廠重啟運作，台電挨轟「偷開」急澄清依法行政。（圖／記者林挺弘攝）

▲高雄3座火力發電廠重啟運作，台電挨轟「偷開」急澄清依法行政。圖為台電外觀。（圖／記者林挺弘攝）

記者陳瑩欣／台北報導

高雄地區3座火力發電廠運轉爭議不止，台電今（25）日重申，緊備機組和備用機組啟動均需依據環保法規及環評承諾，所有發電機組及運轉等相關資訊均主動揭露於官網，「偷開」指控純屬假消息。另強調台電致力於空污排放減量作為，盼民代勿再以錯誤資訊誤導大眾。

台電說明，台電在高雄地區近8年空污排放量已減少近八成，高雄地區有興達、大林及南部等3座電廠，台電積極投入空污防制措施，透過自主降載減排及改善空污防制設備，空污排放量已自2017年約2.9萬公噸，降低至2024年約6千6百公噸，減排近八成。

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台電指出，任何機組均需依法啟動，緊急備用機組的法源依據是《電力設施空氣污染物排放標準》第2條第11款 ，早在2014年12月修正公告，並非近年才新設的法規。有關於緊備機組的使用，2024年大林5號機也曾以緊備機組啟動，台電當時也多次藉由媒體報導及立法院質詢對外說明，本來就是電力供需規劃的一部分，屬於合法合理使用，絕非偷運轉。

台電說明，大林5號燃氣機組已依環評承諾於2022年12月除役，依上述法規轉為緊急備用機組，啟動條件亦均依法辦理；興達3、4號燃煤機組為服役中機組，依據環評承諾自去年起第1、4季不運轉，去年底轉為備用機組，於備轉容量率低於8％才啟用，並分別規劃於今年12月及明年12月除役。相關機組排放仍須符合環保法規，並隨時與地方政府保持連線、接受環保單位的監督指導。

台電重申，台電所有發電機組及運轉等相關資訊均主動公開揭露於官網，自2012年底起，公司官網「各機組發電量」平台每十分鐘更新機組發電資訊，供各界檢視，至今已超過10年。

台電呼籲民代發言應以事實為基礎，認清近年才是台電空污減幅最多的時期，切勿一再以錯誤資訊誤導大眾，以不實說法抹滅台電同仁維持穩定供電努力。台電再次強調，機組依法可以開、網站資訊也公開，台電絕不會偷開。

關鍵字： 台電高雄空污火力發電廠環保

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