台幣暴升見「29元」字頭　壽險業祭4招力抗匯損

▲台美貿易談判在即，新台幣匯率升值到「29」字頭，（圖／ETtoday資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

新台幣升值壓力再起，今（26）日開盤不久看到「29元」字頭，午盤暫收29.87元，升1.53角或0.51%，這對擁有龐大海外資產壽險業無疑是一大挑戰，目前業者主要因應方式，包含增提外匯價格準備金、動用外匯價格準備金進行沖抵，以及申請外匯價格準備金新制，或是使用動態避險策略等4大方法，降低衝擊。

各國與美國貿易談判進行中，新台幣在4月升值3.5%，6大壽險公司當中凱基金（2883）旗下凱基人壽採行外匯準備新制，4月勉力小賺4.3億元，其他5家壽險都是虧損，台灣人壽虧13.22億元、富邦人壽虧24.1億元、國泰人壽4月虧25.7億元、新光人壽虧38.16億元，南山人壽虧90.9億元。

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5月以來新台幣升值幅度約6%，更甚於4月，這對擁有23兆海外資產的壽險業而言，損益、淨值是新一波挑戰，中信金（2891）、國泰金（2882）已登場金控公司法人說明，也對新台幣升值做出初步評估。

截至第一季中信金旗下子公司台灣人壽外匯準備金仍有140億元，根據台灣人壽的試算，若新台幣兌美元升值0.1元，帶來2.6億元的匯損，5月2日、5日台幣總升值1.87元RBC（資本適足率）仍有270%左右，淨值資產比率也高出3%許多，就算新台幣升到至29.5元兌1美元，台壽的RBC仍在200%以上。

因應資本市場大幅波動，以及2026年保險業將接軌兩大國際制度，台壽人壽董事會已經通過，將發行上限300億元的次順位債券，台灣人壽RBC每提高1個百分點約需注資6億多元，300億元次債資金今年底前到位的可能性大，估計可提高台灣人壽RBC約46個百分點。

4、5月新台幣對美元急速升值，國壽評估，新台幣兌美元每升值1%，國壽匯損約20億元，如果升值1角，國壽產生匯損約6.3億元，以今年4月為例，台幣對美元升值3.6%，扣除60%外匯價格準備金，約有73億元匯損，近期避險部位由2024年底64～65%，拉高到69%，同時增加了NDF避險並把時限拉長，從之前1至3個月，新增的部位可能拉長到6個月到1年，甚至長達2年。

5月新台幣升值更大，升值幅度約6%，國壽董事會已經通過，申請外匯價格準備金新制，一旦經主管機關核准，就會立即適用，第一季外匯價格變動準備金約有146億元，4月增列305億元，合計目前約有451億元可用。

