房產科技邁入AI紀元！永慶房屋大量運用AI技術到服務中

▲永慶房產集團不斷嘗試運用AI技術，推出創新的科技服務，提升消費者的購售屋體驗。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

為了帶給消費者更便捷、高效率的科技服務，永慶房屋不斷探索AI技術，並投入大量資源和人力開發相關便利服務，開創屬於未來購售屋體驗，也讓房產科技邁向AI紀元！

AI世代將至！永慶不斷探索AI房產科技

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永慶房產集團資訊部協理呂學堯表示，隨著AI技術的發展成熟，AI相關應用將大幅改變人類的生活、和商業互動模式。永慶房屋已運用AI技術，推出「AI智能配對系統」、「售屋房價即時算」、「AI煥裝」等科技服務，大幅提升消費者的購售屋體驗。

例如永慶「AI智能配對系統」能夠快速根據消費者的需求和房屋偏好，自動篩選出適合客戶的物件。比起過去只能逐間搜尋的傳統找房過程，能夠有效減少民眾4成的賞屋時間。為了幫助消費者更好地想像未來家的模樣，永慶房屋亦推出「AI煥裝」功能。消費者只要在永慶房仲網物件照片旁點下「AI煥裝」功能鈕，就能看到房屋裝潢後的AI模擬圖。「AI煥裝」功能更支援8種裝潢風格，除了滿足消費者對於家的多元想像，也幫助消費者快速找到自己的理想的家。

AI發展潛力無限 永慶建構AI房產科技生態系

民眾購售屋的歷程相當複雜，對於科技的需求也相當不同，使得在房仲科技中，AI的發展面向非常多元。呂學堯舉例，除了運用AI科技幫助消費者快速找到自己喜歡的房屋之外，AI技術和大數據也能幫助屋主掌握自身房屋的市場行情，進而加速完成售屋規劃。或是根據通勤時間，自動找到最適合的購屋地點。除了面向消費者的房產科技之外，服務消費者的第一線房仲經紀人員，也非常需要房產科技的幫助，以提升服務效率。

▲為打造未來世代的房產科技，永慶房產集團持續招募資通訊、數據和數位行銷人才。

永慶房屋身為房產科技的領航者，已經擁有超過200人的數位與資訊團隊，除了持續優化現有房產科技，更探索科技在房仲產業上的應用可能。永慶房屋將持續探索AI技術的可能性，為AI房產科技奠定新的里程碑，帶給消費者更好的購售屋體驗。