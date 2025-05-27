旅天下射3箭拓營運　整體機位增幅年增2成

▲旅天下董事長李嘉寅。（圖／旅天下提供）
記者廖婕妤／台北報導
旅天下（6961）今（27）日召開股東會，董事長李嘉寅表示，針對今年營運方針有3大方向，包括拓增國籍航空機位量能、強化高雄出發產品、擴大同業整合，期望藉此升級產品力，推動品牌邁向精實且穩健的成長。
李嘉寅表示，去年受惠旅遊市場熱絡，合併營收創下營收高峰，今年續寫佳績，前4月合併營收年增4.65%，改寫歷年同期新高，成長主因除了穩健擴展門市加盟店數，挹注營收，以及既有包機、包銷穩定銷售以外，今年長程線航班量能再升級，攜手長榮、華航、國泰、阿聯酋與東方航空，整體機位較去年增幅達20%。
李嘉寅指出，第二季起全面攜手長榮航（2618），擴大日本、韓國、東南亞、歐洲及大洋洲等熱門航線的合作，大幅增加直飛產品，拓展各時段出發的商品選擇，為旅客提供更彈性、多元的行程選擇；並且同步上架華航（2610）全新聯營商品「華麗歐洲」，直飛6大航點，主打雙點進出、不走回頭路的行程設計，優化歐洲旅遊網絡，為旅客打造靈活高效的旅行體驗。
另外，看好南台灣出境市場潛力，今年加重布局高雄出發產品，擴增合作航空公司，掌握稀缺資源，全線高出產品較去年成長2成，並穩步推進中。
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