日本化工巨頭傳斷供先進封裝材料 6檔特化股直衝漲停

市場傳出日本化工巨頭日本旭化成擬斷供先進封裝材料PSPI感光材料，帶動台股特化族群股票大漲，帶動台股特化族群股票大漲，包括永光（1711）、中華化（1727）、三晃（1721）、元禎（1725）、日勝化（1735）、永純（4711）6檔直衝漲停。

徐旭東感冒未出席裕民股東會 獨子徐國安主持處女秀

裕民航運（2606）今（27）日召開股東會，由於董事長徐旭東感冒，因此由副董事長徐國安主持，這也是他首度主持股東會，並用英文致詞；他在致詞時表示，今年仍充滿變數及挑戰，但裕民航運提早準備，並會一一克服，將持續投資環保船舶，提高船隊效率。

高碳費+越南水泥反傾銷 張安平喊話「速推台版CBAM」

台灣水泥業遭受碳費與進口高碳水泥傾銷雙重夾擊，台泥（1101）董事長張安平說，不理解政府為何對越南水泥反傾銷案的處理不斷往後推，導致國內業者承擔不公平的碳成本，憂心進口高碳排水泥恐使台灣整體碳排帳單攀升，「必須要有台版CBAM，才能夠徹底地讓進出口的水泥承擔一樣的碳成本」。

旅天下射3箭拓營運 整體機位增幅年增2成

旅天下（6961）今（27）日召開股東會，董事長李嘉寅表示，針對今年營運方針有3大方向，包括拓增國籍航空機位量能、強化高雄出發產品、擴大同業整合，期望藉此升級產品力，推動品牌邁向精實且穩健的成長。

4月景氣燈號減2分 國發會：關稅牽制下半年全球經貿表現

國發會今（27）日公布4月景氣概況，4月景氣對策信號綜合判斷分數為33分，較上月上修值35分減少2分，燈號續呈黃紅燈。其中，製造業銷售量指數因AI應用商機熱絡、客戶端提前拉貨而增加1分，轉為紅燈；惟受國際關稅政策影響，股價指數轉為黃藍燈，減少2分，製造業信心指標則轉呈藍燈，減少1分。另領先指標續為下滑，同時指標仍呈上升，顯示當前國內景氣維持成長，但須密切關注後續變化。

聯發國際組織重整 「雙總經理」同步拓展海內外市場

聯發國際（2756）今（27）日舉行股東會，董事長鄭凱隆宣布，公司同步調整組織結構，更有效率的布局海內外市場，今董事會通過由劉經綸擔任公司集團總經理，陳聖中擔任國際事業總經理，原總經理賴柏宇升任副董事長，並聘請謝健南擔任顧問，未來將以「雙總經理」同步拓展海內外市場。

永豐金證券推出「全天候風控模型」 全智動平台四大引擎成型

全球金融市場波動加劇，永豐金證券量化團隊今（27）日宣布第四顆關鍵核心「全天候風控模型」正式到位，寫下量化交易的重要里程碑，將有效守住系統性風險。團隊展現實測結果，在美國加徵關稅影響期間，透過風控模型輔助的實單操作，有效大幅降低潛在虧損。

貨櫃船美西線估6/1漲到每大箱6千美元 6/15想漲到8千美元很難

美國和中國之間的關稅寬限期，貨櫃船公司透過調整基本運價與徵收旺季附加費，計畫6月1日美西線運價要從目前的3000-3100美元調升到6000-6100美元，6月15日再加高至8000美元，對此港台多家攬貨公司認為6月1日能漲成，6月第二周加班船多，訂艙不滿，再漲難度很高，甚至有認為漲不成的。

高股息ETF遇股災不抗跌？他曝市值型「最大優勢」：表現同時被拉抬

每個人偏好的投資方式、組合都不盡相同，不敗教主陳重銘發文表示，過去碰到股災，多會覺得高股息ETF比較穩定，但4月股災，「卻發現高股息不怎麼抗跌，反而是市值型的表現更佳」。因此，他便點出兩者的最大差異，並建議「不要都持有高股息型的，除非你資產破億，股利領好幾百萬花不完」。

和潤攜手華碩推「企業電腦租賃專案」 助攻中小企業數位轉型

和潤企業(6592)今日舉行股東常會，由董事長劉源森主持，會中順利通過各項議案，董事長於開場致詞中特別感謝股東長期以來的支持，並指出，儘管近年全球經濟環境劇烈變動，國際貿易政策充滿不確定性，但和潤早已前瞻布局，加速推動策略創新與轉型升級，未來將聚焦三大發展方向：持續鞏固車輛分期領先地位、加速企業融資與新市場新業務的成長動能、擴大落實降本增效的具體施策，邁向精實管理與多元化的企業發展。