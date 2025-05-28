聯電股東搶領！咖波筆人氣超高 會場外「得來速」大排長龍

晶圓代工大廠聯電（2303）今日舉行股東會，今年聯電的股東會延續過去可愛風，贈送「UMC x 咖波聯名限定鋼珠筆套組」，今日股東會場外，在紀念品領取處，也出現「得來速」，大批股東開車騎車排隊領取，人氣依舊相當火熱。

AI急單搶產能！台股2檔迎轉單爆量秀 富喬拉到漲停

川普關稅「緩徵」效應引發AI產品急單搶產能風潮，台股上市櫃中包括台玻（1802）與富喬（1815）今（28）日在轉單題材下上演爆量秀，富喬在午盤前衝出逾18萬張成交量，盤中數度亮燈漲停，成為表現最猛的一檔個股。

新台幣好強壽險匯損拉警報 金管會曝「升值1元損失2000億」

新台幣兌美元匯價升破30元大關，壽險業匯損狀況、如何因應，成為今（28），日財委員質詢焦點，金管會主委彭金隆表示，新台幣每升值1元，約有2千億的損失，壽險公會建議RBC採半年匯率均價計算的提案，基於穩定市場、順利過度新一代壽險業清償則「傾向同意」。

貿協2025首輪經貿指數調查：對等關稅後企業積極佈局 強化營運韌性

外貿協會今(28)日公布2025首輪「貿協經貿指數」調查結果。調查特別聚焦美國「對等關稅」帶來的影響，結果顯示企業雖對短期前景趨於保守，但整體展現出積極調整的動能與韌性。國際地緣經濟秩序之快速重組，對企業既是挑戰也是轉型契機。

中航配息2.1元 強化船隊、看好下半年市況

中航（2612）今（28）日召開股東會，會中通過配發每股現金股利2.1元，董事長彭士孝表示，在國內外政經情勢重大變化與嶄新挑戰下，公司獲利仍較前一年明顯成長，未來仍將積極推動船隊年輕化以求節約能源消耗、提高營運效率，持續朝向優化船隊整體表現邁進。

中航現金股利2.1元 第二季市場恢復正常水準、看好下半年表現

中航(2612)今(28)日召開股東會，會中通過配發每股現金股利2.1元，並完成第十八屆董事改選。公司董事長彭士孝表示今年第二季起澳洲、巴西出口鐵礦砂出貨量可望恢復正常水準，中國大陸鋁礬土進口量持續增加，因此公司仍保守樂觀看待下半年市場表現。

華航8字策略應對變局 董座高星潢：「飛機如武器」盼盡速交機

華航（2610）今（28）日召開股東會，董事長高星潢表示，美國關稅、地緣政治等變數很多，「精準布點、穩健布局」，會持續做彈性調整，市場在哪邊、就往哪邊走，最渴望的是生財工具「飛機」可以早一點交付，也為此派一個團隊過去緊盯看能否提供協助，「飛機早點交，才有好的『武器』跟全球航空公司競爭」。

嘉里大榮做出差異化 今年業績估二位數長、科學城獲利率最高

嘉里大榮(2608)今(28)日召開股東常會，會中通過配發每股現金股利1.65元。公司董事長沈宗桂指出，公司本身與關係企業提供常溫、低溫、醫藥、快遞與陸海空運輸的全方位物流，已經做出差異化，即使市場不好，也有信心做出好業績，估計今年能有二位數成長，其中2019年購進的科學城獲利率最高。

進口水泥低價搶市 亞泥籲加速課反傾銷稅、碳費保產業公平

亞泥（1102）今（28）日召開股東會，會後談到進口水泥反傾銷一事，總經理李坤炎指出，台灣水泥業的基本原則是要公平合理競爭，目前來看政府應該7月會有最終判定、會對進口水泥有傾銷稅，這對台灣水泥業是正面消息，也呼籲政府可以加速處理；另也應該對進口水泥徵收碳費，對於國內水泥產業才是合理公平。

人氣回籠！3檔主動式新兵連手衝 台股ETF股民止跌回升

根據集保戶股權分散5月23日最新統計資料顯示，受到上周新增一檔00982A主動ETF的助益，台股ETF投資人數終止連3周流失，整體受益人數上周增加9317人，總檔數也來到72檔，今年來增加87萬9482人，總人數來到1110萬5318人。