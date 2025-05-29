限貸買氣降2成！　淡水房市靠淡江大橋通車利多年漲10%

▲淡水有2大購屋熱區，分別為淡大生活圈、淡海新市鎮。（圖／台慶不動產淡水新芝蘭加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

淡水由於房價親民、生活機能成熟，深受購屋族喜愛，在地業者表示，該區有2大購屋熱區，分別為淡大生活圈、淡海新市鎮，去年第七波信用管制後，雖然買氣衰退2成，房價仍受惠淡江大橋即將通車利多，呈現穩步上揚，近1年有5~10%的漲幅。

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▲淡大生活圈因有淡江大學設立，1房1廳物件相當受歡迎，淡大學生家長會以買代租，總價落在500萬元內，具穩定的學生族群租賃需求。（圖／台慶不動產淡水新芝蘭加盟店提供）

台慶不動產淡水新芝蘭加盟店長陳宏彬表示，淡水有2大購屋熱區，分別是淡江大學生活圈與淡海新市鎮。淡江大學一帶生活機能發達，指名度高，該區以屋齡20~25年大樓為主，2房總價700~800萬元，3房則是1000萬元初頭，總價相對親民。

此外，該生活圈因有淡江大學設立，1房1廳物件相當受歡迎，淡大學生家長會以買代租，總價落在500萬元內，具穩定的學生族群租賃需求，每月租金則約7500~8500元，也有部分收租置產客來此購屋。

▲淡海新市鎮行政中心附近，主力商品為3房帶車位，總價大概在1500~2000萬元。（圖／台慶不動產淡水新芝蘭加盟店提供）

陳宏彬表示，淡海新市鎮行政中心附近，主力商品為3房帶車位，總價大概在1500~2000萬元，主因有家樂福跟新市國小，生活機能比較完善，深受家庭客青睞，近1年單坪已有5~10萬元漲幅。

而去年央行祭出第七波信用管制後，大幅影響買方購屋信心，該區買氣已減少2成，不過目前淡水房價相較周邊五股、泰山、蘆洲等區域，房價仍處於低基期，吸引資金充裕的首購族，以及不受信貸限制的換屋族。

▲台慶不動產淡水新芝蘭加盟店長陳宏彬表示，目前淡水房價相較周邊五股、泰山、蘆洲等區域，房價仍處於低基期。（圖／台慶不動產淡水新芝蘭加盟店提供）

陳宏彬說：「受惠未來淡江大橋即將完工利多，通車後可串聯新北市淡水及八里兩端，大幅縮短約15公里車程、節省約25分鐘行車時間，不但可紓解交通壓力，也能帶來觀光效益，帶動淡水近1年房價出現5~10%漲幅。」

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