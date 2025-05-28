購屋好難！合庫銀暫停非本行整批建案房貸　彰銀也保守看後市

▲購屋示意照。（圖／記者項瀚攝）

記者陳瑩欣、巫彩蓮／台北報導

借錢買房愈來愈難。財政部泛公股金融機構合庫金（5880）、彰銀（2801）今（28）日雙雙舉行法說，合庫金鬆口子公司合庫銀「暫停非本行整批建案房貸」，彰銀則證實今年第1季房貸新承作量較去年第4季縮水近3成，對後市保守看待。

合庫銀行目前該行房貸餘額約在 8000 多億元，利率區間大約從 2.6% 起跳，雖預估今年的房貸量應會繼續成長，但目前房貸業務確實出現「排撥」現象，授信對象以首購族為主，並搭配政府政策，例如財政部青年安心成家優惠貸款等政策性貸款。對於房市前景，維持保守的看法。

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合庫銀指出，目前不動產授信的集中度已接近 36%，若依《銀行法》第 72 條之 2估算為 28.46%，逼近30%上限，為調整全行授信結構，避免信用資源過度流向不動產市場，合庫銀已經暫停受理非本行的整批建案房貸，並對整批房貸的續約做調整，土建融方面也趨向於保守。

彰銀表示，彰銀房貸業務仍以自住型買方為主要推展對象，持續配合政府推動青年安心成家貸款並積極擴展理財型房貸客戶，整體來看，近年房價快速上漲，加上市場上投機氣氛與建商囤房現象浮現，民眾的通膨預期升溫，政府積極透過多項措施來穩定房市，包括健全房地產方案以及央行的信用管制措施，儘管已見到一定成效。

不過彰銀也認為，目前房價水準仍然偏高，短期內是否再出現明顯上漲趨勢仍然不是很明朗，因此，彰銀認為，政府抑制房市政策仍將持續，市場買氣也將會維持觀望態勢一段時間。