一表看懂打敗大盤8檔基金！ 持股聚焦非電產業、高股息題材

關稅戰「川」劇一再變臉，導致台股波動加大，電子股不再獨領風騷，根據統計，今年來表現相對突出的台股基金，多有增加非電產業、高股息題材布局，以因應市況變動及大盤類股輪動快速。

勞動節全國放假 明年所得稅臨櫃申報5／4才開始

總統府今（28）日正式公告新增國定假日，5月1日勞動節改為全國放假日，連帶明年5月所得稅臨櫃申報日期必須對應調整，財政部指出，依法推估，明年綜合所得稅臨櫃申報首日將由現行的5月1日遞延至5月4日。

東陽七股廠動土興建 看好汽車AM未來成長需求

汽車零組件大廠東陽（1319）今日舉行台南七股新廠動土典禮，東陽AM副總吳介中表示，感謝臺南市政府與經發局的大力支持與協助，有信心在市政府支持下，加速實現東陽發展藍圖。東陽七股廠區目前占地1.5萬坪，今動土興建的第一期廠房將於2026年底完工，投入量產後，可提升AM塑膠部品10%以上供應力，並增加數百個就業機會。

老謝：中國內捲正捲向全世界 比亞迪淡季削價值得注意

中國電動車大廠比亞迪淡季發動價格戰，旗下22種車款全都降價，其中最低價台幣23萬元可入手，1年中古車降幅在30至50%，引爆競爭對手指控「捲王」、「恆大第二」，而財信傳媒董事長謝金河（老謝）在臉書上警告「中國內捲正捲向全世界」。

聯電股東搶領！咖波筆人氣超高 會場外「得來速」大排長龍

晶圓代工大廠聯電（2303）今日舉行股東會，今年聯電的股東會延續過去可愛風，贈送「UMC x 咖波聯名限定鋼珠筆套組」，今日股東會場外，在紀念品領取處，也出現「得來速」，大批股東開車騎車排隊領取，人氣依舊相當火熱。

土洋對作！外資投信買賣超前4名 大演「你丟我撿」戲碼

台股面臨21000以上季線高檔反壓區，加上端午連假在即，三大法人動作明顯縮手，今（28）日外資賣超7.86億元，投信買超17.29億元，國泰金（2882）、聯電（2303）、中信金（2891）、萬海（2615）四檔呈現外資調節、投信買超「土洋對作」局面。

主計總處估今年GDP保3有望 學者憂「外強中乾」遭反轉

川普關稅壓力籠罩，國內經濟情勢難樂觀。主計總處今（28）日公布最新經濟預測，估2025年經濟成長率（GDP）為3.10%，較2月預測值僅微幅下修0.04個百分點，其中上半年因出口強勁GDP拉高至5.35%、下半年估GDP將縮至1%。不過學者卻認為在打炒房、股債市震盪下民間消費已受影響，慎防下半年經濟成長出現失衡急凍現象。

快訊／辜仲諒發聲 6／13股東會後辭中信金董事

中信金（2891）大股東辜仲諒捲澄清湖不動產案遭市場熱議，中信金今日發出聲明指出，辜仲諒將在6月13日股東會結束後遞送辭任書，退出董事會。

HTC與光寶科合作整合5G專網及AI技術 共推智慧工廠升級

智慧型手機廠HTC旗下專注於 5G 與未來通訊技術發展的 HTC G REIGNS，攜手光寶科技，共同打造一套由台灣自主研發、結合 AI 邊緣運算技術的 5G 專網通訊整合方案，現已實際導入製造業場域，應用於產線檢測、作業監控與即時預警等多項智慧工廠情境。

全村希望！ 209兆現金緊盯輝達明凌晨財報開獎

輝達將於美國時間5月28日（台灣時間5月29日凌晨）美股盤後公告首季財報，西班牙對外銀行（BBVA）分析師指出，如果出現優於市場預期的數據，美股將因此上漲，因為目前投資者手上有高達7兆美元（約新台幣209兆元）的現金資金可運用。