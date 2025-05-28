土洋對作！外資投信買賣超前4名　大演「你丟我撿」戲碼

▲國泰金上演土洋法人對作戲碼。（圖／國泰提供）
記者巫彩蓮／台北報導
台股面臨21000以上季線高檔反壓區，加上端午連假在即，三大法人動作明顯縮手，今（28）日外資賣超7.86億元，投信買超17.29億元，國泰金（2882）、聯電（2303）、中信金（2891）、萬海（2615）四檔呈現外資調節、投信買超「土洋對作」局面。
今日三大合計賣超台股17.27億元，當中口外資賣超7.86億元，累計兩日已減碼達110.57億元，投信持續站在買方，今日再加碼17.29億元，連續八個交易日買超達247.7億元。
今日法人進出個股值得注意，外資調節前4名個股分別為國泰金、聯電、中信金、萬海，賣超5萬8062張、5萬1594張、4萬975張，以及2萬914張；投信卻是站在買方，只是順序有所差異，中信金為買超第1名個股，買超7萬512張、國泰金、聯電，以及萬海，分別買超5萬36張、4萬4935張，以及2萬2844張。
其他外資賣超5到10名個股為：群創（3481）1萬8025張、中租-KY（5871）1萬3137張、台玻（1802）1萬2780張、南亞科（2408）1萬2373張、欣興（3037）1萬1451張、長榮航（2618）1萬1167張。
外資今日買超重心放在金融股，買超前10名個股，有6檔為金融股，買超第1名第一金（2892）買超張數2萬6369張，買超第4、5名元大金（2885）、兆豐金（2886）買超張數分別為1萬6494張、1萬3479張，買超第7、9、10名分別新光金（2888）9978張、玉山金（2884）8014張、上海商銀（5876）7921張。
其他外資買超個股分別第2、3名台泥（1101）買超2萬2111張、仁寶（2324）1萬7289，第6名英業達（2356）買超1萬432張，第8名遠東新（1402）買超9080張。
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