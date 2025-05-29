輝達財報盤後漲逾4％　陸行之分析3原因：有點利空出盡的味道

▲NVIDIA輝達台灣分公司位在北市內湖。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國人工智慧晶片巨擘輝達（Nvidia）公布今年第一季財報，獲利表現優於市場預期。財報公布後，截至台灣時間6：59，輝達盤後漲逾4％。對此知名分析師陸行之在臉書發文分析輝達盤後上漲的3個原因。

輝達首季營收達441億美元，淨利則為188億美元（約新台幣5623億元）。財報公布後，輝達股價在盤後交易中迅速上漲近4%。

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▲輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）

輝達預估第二季營收約為450億美元上下2%，略低於分析師平均預測的459億美元。市場普遍認為，美國收緊半導體晶片出口至中國的政策，可能對輝達在該地區的銷售造成顯著影響。

陸行之29日在臉書寫下輝達盤後上漲的三個原因：

1、公司公布一季度因美國新規管制H20出貨，所以作了近45.38億美元的庫存減損，營收也少算了近25億美元，將近5.7%的一季度營收，有點利空出盡的味道；

2、公司公布二季度營收指引雖然少於預期1%，但主要系少了H20近80億美元營收，如果把80億加回，營收季增將是驚人的18-23%，高達530億美元，難怪教主之前怪拜登政府的出口管制造成其流失龐大大陸市場份額，希望川爺解禁（本人認為短期應該不會解，但仍會專案審核）；

3、最後就是雖然一季度數據中心，車用，Professional Visualization 營收都小幅低於市場預期，但遊戲顯卡大賣達37.63億美元，高於市場預期達32%。

▼陸行之分析輝達盤後上漲原因。（圖／翻攝臉書／陸行之 Andrew Lu on global semis and techs）