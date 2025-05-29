台灣大哥大113年營收創新高　股東會宣布配息每股4.5元

記者蘇晟彥／台北報導

台灣大哥大（3045） 29日舉辦股東會，由董事長蔡明忠、總經理林之晨率領團隊出席，在經過台台合併後，用戶向千萬邁進，在Telco+Tech策略推動下，113年合併營收達1,994億元，年增9%，稅前息前折舊攤銷前營業利益(EBITDA)達425億元，年增19%，雙雙創下歷史新高。此外，今日股東會同時通過配發現金股利每股4.5元，殖利率達約4%。

▼蔡明忠出席台灣大哥大股東會。（資料照／記者李毓康攝）

在股東會上蔡明忠被問到「股價跟獲利」會選擇哪個，蔡明忠坦言，不會用選擇題來回答，就像有兩個兒子，一定「兩個都要」；此外，股東盼現金股利能提高至5元，希望比照中華電信超越100%盈餘配發率，蔡明忠也指出，目前僅有中華電信超越100%的政策，其他同業（指遠傳）都是接近，但相較來說台灣大哥大比較好，但未來會視同業情況，維持一定的現行殖利率。

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台灣大董事長蔡明忠表示，5G開台至今近5年，台灣大合併台灣之星引領電信產業回歸價值競爭，有助於電信業者擴展規模，以更充裕的營運資金，深化投資布局、精進技術實力，為消費者帶來更多優質且差異化的服務。在整併完成後，原台灣大用戶可使用的4G與5G頻寬均較合併前增加約7成，而原台灣之星用戶的4G與5G頻寬更是原本的2倍以上，助於提升用戶滿意度。

此外，台灣大以電信服務為基礎，持續拓展5G生態系，設計多元獨門方案，滿足廣大用戶需求；並以科技與創新為核心，與集團各事業體緊密結合，積極布局AI、mo幣等科技事業，攜手戰略夥伴推動AI時代所帶來的升級應用，透過電信驅動的科技新事業，帶動業務發展，開創電信產業「價值」競爭新格局，為股東、員工、客戶等八大利害關係人創造長期價值。