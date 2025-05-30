不是工程師！勞動部薪資調查　航空駕駛員月薪破32萬奪冠

▲勞動部調查，航空駕駛員月薪達32.3萬元。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者廖婕妤／台北報導

勞動部日前公布「113年職類別薪資」調查統計結果，就各細職類受僱員工薪資觀察，前5名的月薪都超過10萬元，其中以航空駕駛員月薪32.3萬元居冠，精算師月薪21.2萬元次之，醫師則以月薪18萬排名第三，第四名為職業運動員14.3萬元，第五則是船舶監管人員13.8萬元。

勞動部調查，年薪排行前5名的職類別，航空駕駛員年薪363.8萬元居冠，精算師年薪362.5萬元次之，醫師年薪252.4萬元排行第三名，船舶監管人員年薪也達173.2萬元，第五名則是電信工程師年薪170.9萬元。

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不過觀察113年7月工業及服務業全時受僱員工各大職類月薪，以主管及監督人員7.8萬元最高，專業人員6.6萬元次之，基層技術工及勞力工3.2萬元最低；112年全年年薪亦以主管及監督人員126.9萬元最高，專業人員103.5萬元次之，基層技術工及勞力工42.3萬元最低，各職類薪資高低分布與技術層次相關。

就各大職類於各行業薪資狀況觀察，「專業人員」以醫療保健及社會工作服務業7.6萬元、金融及保險業7.3萬元、運輸及倉儲業6.8萬元月薪較高；「技術員及助理專業人員」以運輸及倉儲業9.4萬元、金融及保險業6.7萬元月薪較高；「服務及銷售工作人員」也以運輸倉儲業月薪6.3萬元最高。