連10漲？明年最低工資估漲3%　月薪上看29,450元、時薪196元

▲根據外界推估，明年最低工資可能調升約3%。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

勞動部預計於今年第3季召開「最低工資審議會」，決定2026年基本工資調整方向。根據外界推估，明年最低工資可能調升約3%，月薪從現行的28,590元提高至29,450元、時薪由190元調至196元，分別增加860元與6元。實際調幅仍待審議會最終拍板。

此次調整將參考《最低工資法》所規定的多項指標，包含CPI年增率、GDP成長率、勞動生產力、勞工平均薪資增幅與最低生活費等。根據主計總處最新數據，今年經濟成長率預測為3.1%，上半年受出口帶動成長達5.35%，下半年則放緩至1%。CPI年增率預估為1.88%，屬溫和上漲，外界普遍認為這部分將在調幅中獲得足額反映。

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儘管國際局勢仍具不確定性，特別是美國對等關稅政策可能衝擊出口及企業利潤，但為保障邊際勞工基本生活，外界普遍預期最低工資仍將上調。有熟悉審議機制者指出，CPI會全額反映於調幅中，經濟成長率部分則可能視未來經濟變數調整分配比例。

勞動部表示，最遲將於9月召開審議會。回顧去年，雖未提出具體調幅區間，仍由勞資政學各界委員綜合討論決定。由於最低工資調整關係勞資薪資結構及企業經營成本，結果備受各界關注。



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