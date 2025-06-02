澳洲、巴西與西非礦商競相出貨　海岬型船運價近月震盪走高

▲ 裕民航運海岬型船最多。（圖／裕民提供）

記者張佩芬／台北報導

散裝船運市場的海岬型船近月運價震盪走高，上周五(30日)現貨市場日租達18,885美元，已超越該型船平均每日約1.7到1.8萬美元的成本價，今日期貨市場開盤，6月的日租已達19,325美元，裕民(2606)與中航(2612)高階指出，8、9月是西非雨季，屆時運價估計會回檔，第四季進入旺季，加上西非幾內亞新鐵礦廠開始出貨，運價可望拉高。

今年首季因為中國景氣不佳，加上受巴西雨季影響，市場運價低迷，現貨市場日租在2月12日曾經降至5899美元低檔，3月開始回升，3月13日最高曾達23,992美元。4月至今運價呈現震盪走高狀況。

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裕民航運高階指出，澳洲礦商6月底結帳，出貨積極，巴西及西非礦商也對海岬型船需求增加。目前海岬型船成本約17000~18000美元。中航高階則指出，新造的節能船每日成本高過兩萬美元，但是日租可以較舊船高出約兩成，以目前現貨市場1.88萬美元的日租，節能船租價約有2.25萬美元。

今日期貨開盤，第三季海岬型船日租為18,100美元，第四季為19,625美元，分別小跌43與22美元，6月期貨價19,325美元則是上漲92美元。