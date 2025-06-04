Sony領航娛樂科技！四檔日股ETF齊沾光　00949、00645跟漲最有感

財經中心／綜合報導

索尼(Sony)宣布分拆金融業務，激勵股價連日走揚，5月29日盤中更創下4,035日圓歷史新高。隨著索尼加速轉型為娛樂科技集團，法人普遍看好其後市表現。國內共有四檔日股ETF將Sony納入成分股，其中復華日本龍頭（00949）持股權重最高，超過一成，成為投資人參與Sony成長動能的首選。

Sony 2.0時代加速展開！5月29日年度投資者會議上，索尼宣布將以實物分紅方式，直接把持有的Sony金融集團(Sony Financial Group)逾80%股權分派給股東，預計9月29日於東證一部上市，成為日本二十多年來首見、也是2023年稅改後首宗免稅部分分拆案。

分拆後，索尼僅保留不到兩成持股，金融子公司仍可沿用Sony品牌。此舉不僅優化其資本與業務結構、提升營運效率，也有助投資人更清楚掌握各事業線的成長潛力，受此消息激勵，推動Sony股價再創新高。

同時觀察今年以來，儘管面對川普關稅干擾，日經指數仍下跌4%，索尼股價依然逆勢大漲逾15%；過去一年漲幅更高達61%，大幅超越三菱商事、三井物產、丸紅、住友商事及伊藤忠商事等日本五大商社。

展望未來，索尼2024財年娛樂業務營收占比首度突破六成，金融業務分拆後，未來將持續深化遊戲、動漫、音樂、電影等娛樂產業鏈發展，並持續鞏固全球智慧型手機影像感測器的領導地位，加速轉型為娛樂科技集團，營收與獲利成長動能可望提升。

國內現有四檔日股ETF將索尼納入成分股，其中以復華日本龍頭（00949）持股比重最高，超過一成，明顯高於其餘三檔的1.5%至3%。因此，00949受惠索尼成長動能最為顯著，是投資人布局索尼娛樂版圖成長紅利的首選。



