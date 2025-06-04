企業大宗採購挹注業績　PayEasy前4月營收成長12％

▲PayEasy獲企業大宗採購訂單加持，前4月營收逆勢成長12%。（圖／公司提供）

記者陳瑩欣／台北報導

國內最大企業福利網PayEasy公告，今年前4月整體營收逆勢成長12%，其中企業採購訂單金額成長達81%；看好企業大宗採購市場潛力，PayEasy已著手開發企業大宗採購輔助系統，預計2026年企業大宗採購業績較今年實績再成長6成以上。



PayEasy表示，今年剛落幕的端午節檔期，企業主要採購品項除了傳統粽子、烘焙禮盒外，包括美商蘋果系列商品、LG、Dyson等原廠直供3C與電器、生活小物等，都是企業贈禮熱門商品；此外，保溫瓶、戶外燈具、鍋具、體重計等生活用品也是企業禮物熱點；企業大宗採購贈禮之使用場合包括端午送禮、家庭日、員工生日禮等。

企業採購往往需要大量詢價、比價、議價，對採購人員來說會耗費很多時間 相對於個人消費有眾多成熟的購物平台可滿足，企業採購卻很少有對採購者友善的自動化平台可幫助企業降低負擔。

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PayEasy總經理李易騰表示，企業大宗採購有很多專業供應商在從事服務，但大多侷限在傳統作業，極度欠缺數化位平台的協助；針對這塊市場真空，PayEasy正在研發企業大宗採購輔助系統，以提升對企業採購人員的服務水準，例如：導入AI工具，使報價速度更快、商品建議更精準廣泛等，計畫到2026年後，企業大宗採購可較今年實績再成長60%！

企業一旦有大宗採購需求，只要告知預算、送禮場合、偏好品類，PayEasy即可由專人提供單一窗口一條龍式服務，從選品、詢價、回報、議價、再議價、派送，連禮物送出後的售後服務都可由PayEasy代勞。

建議品項若企業不滿意， PayEasy可協助企業換品；若對報價不滿意，PayEasy也可協助企業作多輪議價；服務對象除了PayEasy簽約企業外，同時也接受非簽約企業的委託。

PayEasy除了深耕員工福利市場，後續更將結合技術力，延伸企業內部需求之數位化服務，例如已上線多年的員工交流專區：提供企業內部溝通平台；津貼審核中心：將繁雜的紙本單據報支流程線上化，後續將繼續延伸價值鏈到員工福利外的企業採購市場，甚至整合策略夥伴資源，為護國神山、內需骨幹、終端消費等百工百業提供過去尚未被滿足的數位化系統服務。