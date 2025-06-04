永慶加盟四品牌台南經管會熱血籃球賽　25支球隊打出團隊凝聚力

▲永慶加盟四品牌台南經管會於5月21日舉辦「2025台南區籃球運動會」，25支隊伍參賽，超過300人到場助陣加油。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

過去十年、年年獲頒教育部體育署「運動企業認證」的永慶房產集團，致力於打造充滿運動風氣的健康職場。繼永慶房屋於三月份舉辦直營店籃球比賽後，永慶房產集團加盟四品牌台南經管會也於5月21日舉辦「2025台南區籃球運動會」，吸引區域內永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產夥伴踴躍報名，比賽現場更擠進超過300位親友、加油團，熱鬧滾滾、士氣高昂一起幫自己支持隊伍歡呼打氣。

「2025台南區籃球運動會」採3對3鬥牛賽，組隊不分性別、年紀、高矮胖瘦，也不限每間店的報名隊數，最終有25支隊伍參賽，在永華運動中心活力開打、相互切磋球技。永慶不動產暨永義房屋經管會榮譽會長呂啟綸表示，延續集團總部的運動風氣，台南籃球運動會已經舉辦七屆了，是台南地區房仲界中舉辦規模最大的運動賽事，除了有籃球外，我們還有保齡球及羽球等運動賽事，也是每年舉辦，積極邀請四品牌夥伴們踴躍參與，透過運動紓緩工作壓力，增強團隊合作默契，促進身心均衡發展，才能蓄積充沛能量持續完成自己在工作和人生上的目標，迎向美好的未來！

▲永慶加盟四品牌台南經管會致力打造健康職場，年年舉辦籃球、保齡球、羽球等運動賽事，增強團隊合作默契，促進身心均衡發展。

值得一提的是，為了這次籃球運動會，有許多參賽同仁已經自主練習長達2、3個月，期望能為自己與隊伍爭取榮耀。最終成績前四名的隊伍，除了可獲得競賽獎金外，還將有機會與高雄區永慶不動產中華藝校加盟店進行友誼賽，持續促進區域交流。

永慶不動產暨永義房屋台南區經管會長蔡武霖笑說：「台南與高雄長期互動密切，我們耳聞永慶不動產中華藝校加盟店的同仁們每週都會固定進行籃球練習，所以趁著籃球運動會的機會，邀請他們一起比賽交流，希望刺激台南夥伴的競爭意識，藉此提升台南區的運動風氣。」蔡武霖會長指出，透過運動活動，自然而然地讓來自不同地區的夥伴彼此認識、增進情誼、凝聚團隊向心力，進一步還能促進跨區域聯賣合作更加順暢，助攻業績提升，這麼多好處的事，本來就該多多舉辦。

▲「2025台南區籃球運動會」有效促進各區夥伴彼此認識、增進情誼，進一步讓聯賣合作更順暢。

在現場位為同仁加油的有巢氏房屋暨台慶不動產台南區經管會長謝旺瑋，他十分讚揚地說：「運動除了帶動聰明工作健康生活，也讓同仁間的感情更加緊密。而且每次比賽後，都出現很多聯賣案件，成交件數一年比一年增加，聯賣氣氛相當活絡，讓大家在工作與生活中都能獲得滿足與成就感。未來我們將持續辦理運動賽事，鼓勵同仁培養運動習慣，同時也會投入在地的各項體育賽事，提供物資與人力支援，攜手社區推廣運動、營造運動風氣，共同打造活力充沛、健康向上的社區環境。」