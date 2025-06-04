00878換股助攻！　 2檔金融股投信橫掃逾百萬張

▲台股示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

記者巫彩蓮／台北報導

規模高達4262.67億元有「國民ETF」稱號國泰永續高股息（00878）近期進行換股，由於國泰金（2882）、中信金（2891）兩檔金控股潛在股息殖利率佳，00878從5月21日迄今呈現大買格局，2檔金控股00878合計買超張數破百萬張，來到101.5萬張之多。

中信金股價2024年盈餘分派於4月25日出爐，盈餘分配之現金股利為每股2.3元，創下2005年以來新高，以當時36～40元股價區間，現金股息殖利率落在6.39～5.75%。

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國泰金於4月29日公布2024年股利政策，2025年每股預計配發3.5元現金股利，創下近三年來新高紀錄，回到2021年的最高水準，以公布當時55～60元股價區間計算，潛在殖利率6.3%～5.8%。

上述兩檔金控股2025年潛在股息殖利誘人，吸引到00878高股息ETF目光，從5月21日以呈現大買格局，國泰金持股部位從當時20萬張，持股增加到今（4）日66.3萬張，增加46.3萬張。持股比重從2.92%，提升到今日9.95%，成為該檔ETF第一名持股，國泰金股價從61.6元上漲到今日64.7元，漲幅約5%。

中信金持股從5月21日37.4萬張，持股增加今日到92.6萬張，持股張數增加55.2萬張，持股比重從3.69%，一口提升到9.13%，居該檔ETF第二名持股，股價由5月21日41.45元上漲到42.5元，漲幅約2.53%。

00878此次公告換股「3進3出」，新增中租-KY（5871）、可成（2474）、萬海（2615）等3檔，刪除股則為台泥（1101）、永豐金（2890）、第一金（2892），最新成分內容已於6/2開盤前完成生效。

國泰投信指出，這次換股是依追蹤之「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，每年於5月及11月依指數規則進行成分股定期調整，與本次定期調整同步生效的，包含了新增指數「預擬資產管理規模」機制並調整單一成分股的權重上限。

依MSCI指數公司資料，00878新增的成分股主要因素是股利分數排序提升，同時股利波動情況與MSCI ESG評級符合指數篩選標準；刪除的成分股，則是因股利分數排序下降而刪除，而新納入之機制主要影響為單一持股的「投資金額」，不超過其發行市值的6%，同時單一持股的「權重上限」，也由15%降為10%。

