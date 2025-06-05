台東市房價站穩3字頭！　未來1戶1車位恐再掀漲價潮

▲東商商圈位於台東市中心，緊鄰正氣路小吃街，生活機能發達，購屋族指名度高。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

東商商圈位於台東市中心，緊鄰正氣路小吃街，生活機能發達，購屋族指名度高。在地房仲表示，該區多在預售階段就完銷，成交價已經站上3字頭，若依之後台東縣政府新規，新大樓需配置1戶1車位，恐再推升房價。

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有巢氏房屋台東傳廣加盟店店東楊佩佩表示，東商商圈以台東商校為中心，緊鄰正氣路小吃街，周邊商家林立，生活機能相當發達，附近也有不少公家機關，文教資源豐富。而台東人最期待的「台東縣立圖書總館」位於南京路，外觀呈現台東山嵐意象，預計今年底完工，開幕後將進一步提升藝文氛圍。

楊佩佩分析，台東市人口約10萬人，集中於有限面積的市中心，以致土地資源相當稀缺，該區以屋齡約20~40年的透天厝為主力，地坪約25坪，建坪約30坪，總價約900萬元上下。

▲台東市現階段市區換屋需求強勁，加上人口結構偏高齡化，有不少購屋剛性需求。（圖／有巢氏房屋台東傳廣加盟店提供）

現階段市中心換屋需求強勁，加上人口結構偏高齡化，電梯大樓因便利性受到青睞，但土地價格不斷攀升，目前地價已達25萬元以上，建商逐漸從透天轉向興建大樓產品，新案多數在預售階段就完銷，成交價約35~38萬元，甚至1~2年前預售時就購入的屋主，完工後轉手獲利可達2成。

楊佩佩分析，去年9月央行祭出第七波信用管制後，台東房市買氣明顯下滑，成交量較管制前的高峰期衰退約5成，不少投資客及多屋族群，受政策影響退出市場，近期買氣以自住剛需成為主力。然而，由於新建大樓成本高，價格跌幅有限，中古透天屋主因早期取得，房價基期低，屋主較願意讓利。

▲有巢氏房屋台東傳廣加盟店店東楊佩佩表示，台東未來市區新建案需配備「1戶1車位」，大幅增加建商開發成本。（圖／有巢氏房屋台東傳廣加盟店提供）

楊佩佩強調，台東市中心地狹人稠，主要道路多劃設紅線禁止停車，台東縣政府為解決停車問題，依據規劃中的《台東縣都市設計審議作業規則》規定，未來市區新建案需配備「1戶1車位」，大幅增加建商開發成本。

楊佩佩說：「尤其台東地下水豐沛，地下室開挖成本高昂，迫使建商需購入更大基地以滿足平面車位需求。此外，近年原物料價格上漲、缺工缺料問題加劇，進一步推升建案成本，新法一旦上路，新案價格還要更高。」

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