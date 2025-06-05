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Google執行長駁「AI工作恐懼」　PWC：員工生產力與薪資倍增

▲▼ Google,谷歌。（圖／路透）

▲Google,谷歌。（圖／路透）

記者高兆麟、陳瑩欣／綜合報導

Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）接受外媒採訪，強調公司在2026年仍將繼續擴展工程團隊，強調人類人才仍然是關鍵。 與此同時，PWC發布《2025全球AI職缺動態調查報告》指AI帶動員工生產力成長3倍， 具有高階AI技能的員工，其薪資在2024年平均成長56%，是前一年的兩倍。

皮查伊在舊金山舉行的「彭博科技會議」指出，他將在近期內繼續投資於工程領域。並說：「我只是認為這使工程師的生產力顯著提高，消除了他們工作中的許多繁瑣部分。」

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皮查伊同時描述了一個既對技術的可能性持樂觀態度又對其當前局限性保持謹慎的 AI 願景。

《TechCrunch》指出，皮查伊在會中表示，儘管 AI 在程式設計等領域表現出色，但模型仍然會犯基本錯誤，距人工通用智慧 (Artificial General Intelligence, AGI)還有一段路待走。

Google 正在努力平衡 AI 技術的使用與向出版商傳送流量的需求。他表示，公司仍然致力於設計能夠展示連結並為出版商帶來高品質流量的解決方案。

資誠會計師事務所（PWC）也發布《2025全球AI職缺動態調查報告》，分析全球六大洲約10億個職缺及數千份企業財報，剖析人工智慧(AI)對職缺、技能與生產力的影響。調查發現，AI使員工更有價值、更有效率，可帶動員工生產力成長，且員工能夠獲得更高的薪資成長。

PWC指出，這項調查主要有4大發現，包括：1、具有高階AI技能的員工，其薪資在2024年平均成長56%，是前一年25%的兩倍；2、過去五年來，受AI影響的職業(AI-exposed jobs)職缺仍在增加，成長率為38%；3、AI正為企業創造價值，在2018年到2024年，受AI影響最大的產業，其員工的生產力成長27%，是受AI影響最小的產業(8.5%)的三倍。

第4、AI為工作技能帶來變革，受AI影響最大的職業(例如財務分析師)，雇主尋求的技能變化速度比受AI影響最小職業(如物理治療師)快66%，遠高於前一年的25%。

PWC指出，各行各業均加速採用AI，即使全球總職缺數年減11.3%，需要高階AI技能的職缺仍年增7.5%。這反映出企業領導者已將AI列為投資重點，善用AI創造價值，尤其是在資通訊業、專業服務業與金融服務業。

關鍵字： AIGooglePWC技能員工

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