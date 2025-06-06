快訊／美國線運價回跌、下周一西南岸跌至5100美元　估6/15漲不成

▲美國西南岸航線下周一運價將再降400美元。圖為西南岸的長堤港。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

本月1日調升至每大箱(40呎櫃)6000-6100美元的美西線運價，因為加班與增班船太多，在本月3日先降至5500美元，下周一(9日)以洛杉磯、長堤為主的美國西南岸航線，將降至5100美元，美國西北岸在5500-6000美元之間，東岸在6500-7000美元之間，降幅較小，台灣的超大型攬貨公司與香港的大型攬貨公司都估計，6月15日再漲價計畫將告吹。

貨櫃船公司原規劃本月15日美國線運價再漲1500-2000美元，美國西南與西北岸航線要從6000美元漲到7500-8000美元，美東要從7000美元漲到8000美元，雙子星聯盟的馬士基與赫伯羅德，甚至報備要一次加高4000美元，也就是美西線要漲到10,000美元。

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大型攬貨公司分析，雙子星聯盟顯然是估計業界調船速度沒那麼快，在美國北中國商品關稅90天寬限期內，前半段會出現明顯的缺艙現象，因此規劃大漲運價，未料同業調船神速，還多了好幾條新航線，以致運價不但快速回跌，還讓6月15日的漲價落空。

不過也有排名在全球前十大的一家貨櫃船公司，本周美西線堅守6000-6100美元的運價，下周一也僅準備降到5500美元，估計是手上直客居多，與承攬業往來較少。有簽長約的直客，大約是1700-2000美元的長約價，再加2000美元的旺季附加費。