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拯救T/F人糾結！最高20%回饋、 設計獎卡面，聯邦M卡全都包！

財經中心／綜合報導

網路瘋傳MBTI的T人（理性派）vs F人（感性派），兩派人馬價值觀大不同，沒想到差點讓街訪現場血流成河，成了控訴擂台？！街訪突即隊這次由主持人丘曄，化身精打細算M姐，看看你是選東西憑感覺的F人，還是選東西算數學的T人，一起來看看兩種世界大不同！

▲▼大檔,聯邦M卡,信用卡,街訪。（圖／取自影片）

▲一句話測出T人/F人大不同，男友太「木」讓女友直呼超氣的～～

F人女友感性至上，大抱怨男友「木質調」，心裡已經夠委屈，但男友還要追根究柢，找出問題的根源，讓她大喊「超氣的」！男友是Ｔ人也非全然雷包，像是精打細算這點，不管是吃飯刷卡，或是出國旅遊高額消費，完全不需擔心，所有回饋了然於胸，簡直是走到哪裡都很安心，難怪大家都說找到適合的，只要負責漂亮就好！小孩子才做選擇，大人我全都要！「聯邦銀行M卡」適合喜歡卡面好看、不計較的你，也適合精打細算、一分回饋也不想錯過的你，出門聚會、購物拿出「聯邦Ｍ卡」無論是誰都忍不住大讚好眼光！出國旅遊讓聯邦M卡帶你看世界，海外實體消費3%無上限！

▲▼ 拯救T/F人糾結！最高20%回饋、 設計獎卡面，聯邦M卡全都包！ 。（圖／翻攝自影片）

▲M姐教你這樣選卡，超高回饋無腦刷，解決你的糾結。

這張聯邦銀行推出的「聯邦M卡」，保證任誰都會愛到不行！這張要帶你看世界的聯邦M卡，發行至今是讓許多旅遊社團跟Threads都大推的超高回饋神卡。除了國內大家最常搭乘的計程車(含Uber、台灣大車隊等)，指定客運、台鐵、航空票券外，指定租車(聯邦、和運、格上租車)、海外旅遊常使用的大型旅行社(含五福旅遊、東南旅遊、可樂旅遊等)/指定訂房網及旅遊平台(含Booking.com、Agoda、Hotels.com 、KKday等)/國內飯店，只要申辦電子化帳單，也通通都享有最高6%回饋。即使到了國外，聯邦M卡依然超給力，海外實體商店消費3%無上限。2025/6/30前再限時加碼，使用萬事達卡到海外熱門商店，像是日本Suica加值﹑東京迪士尼樂園、餐廳、免稅店等最高20%的回饋!! 超多寵卡戶的優惠，讓人直呼，聯邦M卡真的開啟了新世界!

光是旅遊優惠怎麼夠滿足，聯邦M卡還要顧到你的日常生活。無論是日常交通卡自動加值每月最高100元回饋，保費刷卡最高可享1.2%回饋或12期0利率外，就連到萊爾富買杯果昔、咖啡也能現折5%回饋無上限（部分商品不適用）。無論食衣住行育樂，聯邦M卡都要搶占全卡友的心。

▲▼大檔,聯邦M卡,信用卡,街訪。（圖／取自影片）

▲聯邦M卡榮獲2025年美國謬思設計類鉑金獎。

此外，聯邦M卡不只回饋高，就連卡面本身都美到讓人大讚不可思議。超有質感的卡面榮獲2025年美國謬思設計類鉑金獎，有別於以外信用卡的造型，聯邦M卡成功打造了全台首張中部簍空半透明的M窗造型，堆疊出巧妙的立體視覺感，並榮獲2025年美國繆思設計獎（Muse Design Awards）產品設計類「鉑金獎」，不管是放在錢包中，或是卡夾裡，都是你時尚旅行配件的完美拼圖。

▲▼大檔,聯邦M卡,信用卡,街訪。（圖／取自影片）

▲限時加碼活動：Second Morning行李箱與抽5萬刷卡金，讓你輕鬆旅遊。

無論你是哪種人格，看完聯邦M卡的回饋是否已經心動不已了呢？還不只這些喔！聯邦M卡限時加碼新戶申辦首刷禮滿額就送Second Morning 獨家授權行李箱（限量5000份），除此之外，到聯邦銀行粉絲團拍照上傳參加#我的M卡時刻活動，再加碼抽5萬刷卡金為旅遊畫龍點睛，跟著聯邦Ｍ卡帶你看世界，這種好康就是要樓上揪樓下，讓大家有福同享，一起讓刷卡都變成想要的樣子！

1. 立即申辦聯邦M卡►https://ubotm.pse.is/mcardyv1
► 限時加碼：新戶消費滿額贈送Second morning 獨家授權行李箱（限量，活動至2025/7/31止）
►卡友推薦活動：聯邦M卡卡友成功推薦每名新戶享300元刷卡金無上限(活動詳請請上聯邦信用卡官網，至2025/12/31止)

2. 【聯邦M卡帶你看世界✈️卡友同慶抽五萬】活動資訊
► 活動時間：2025/5/19～ 2025/7/11
► 活動連結：立即參加抽獎活動
► 活動獎項：五萬刷卡金，共十名(總獎金50萬元)
註：僅限持全新透明城市版之卡友

3. 萬事達卡海外消費回饋 - 熱門國家超商、美食、樂園、免稅店等享
最高20%回饋！限時加碼至2025/6/30，還會每季更新至2025/12/31
► 網址：https://travelrewards.mastercardtaiwan.com/ubotmtr/login

謹慎理財 信用至上
循環利率：5%~15%．循環利率之基準日為104年9月1日．預借現金手續費：預借金額x3.5%+100元．其他費用請至卡友服務（各項費用計費說明）查詢
 

關鍵字： 聯邦M卡信用卡街訪

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