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紅海船舶交通量增60%、保險費也大降　陽明估計會最晚復航

▲基隆港北櫃場貨櫃裝卸作業現況。（圖／基隆港務分公司提供）

▲去年8月以來，紅海的船舶交通量增加了60%。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／綜合報導

根據沙烏地阿拉伯的Arab News報導，2024年8月以來，紅海的船舶交通量增加了60%，現在達到每天36至37艘船；船舶保險經紀人公司CTX Special Risks台灣公司行政總裁吳約男與另一位保險經紀人表示，紅海船體險與貨物險都已大致回到原水平。英國保賠業台灣公司高階則指出，以陽明海運官股身份，估計會是最晚復航的一批。

陽明高階稍早也曾表示，只要關係到人民安全，公司沒有主管敢冒風險成為較早復航紅海的公司，一定要等到多數船公司都已復航，公司才有可能恢復航行。

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法國達飛航運稍早在官網透露，6月將重返蘇伊士運河，由於該公司運力高達395萬箱(20呎櫃)，是全球第三大貨櫃船公司，高於我國貨櫃三雄的總運力305萬箱，國內有法人估計，到7月其他貨櫃船公司會大量跟進，商船免繞好望角釋出的運力，將會讓下半年船噸過剩情況加重。

歐盟阿斯皮德斯(Aspides)海軍任務指揮官、海軍少將瓦西裡奧斯‧格裡帕裡斯(Vasileios Gryparis)表示，儘管通行量出現了反彈，但貨運量仍遠低於危機前的水準。

格裡帕裡斯告訴路透社，在胡塞武裝的導彈和無人機襲擊減少以及美國和伊朗支援的葉門胡塞運動達成停火協議之後，通過曼德海峽的商船數量有所增加。

去年8月，運輸量暴跌至每天20至23艘船，而在2023年11月胡塞為回應以色列在加沙的戰爭而發動襲擊之前，平均每天有72至75艘船。 儘管復甦明顯，但Gryparis強調海上交通量仍遠低於衝突前的水準。

據Gryparis稱，最近一次已知的針對商船的襲擊發生在2024年11月。從那以後，胡塞武裝將目標縮小到與以色列有聯繫的船隻，或者以前停靠在以色列港口的船隻。

Gryparis說：「如果你的船隻不屬於這些類別，那麼成為目標的可能性就極低，超過99%。 然而，他警告說，不能保證絕對安全。阿斯皮德斯任務已為450多艘船隻提供了近距離保護。

儘管局勢相對平靜，但派遣船隻通過紅海的不確定性仍然存在。上個月，美國總統川普宣佈，在17個多月後，紅海航運危機即將結束。 他聲稱胡塞武裝已經同意停止對船隻的襲擊，作為回報，華盛頓將停止對叛軍組織的襲擊。

然而，胡塞繼續發表挑釁的聲明，主要貨櫃船公司近期在發表今年首季業績時，大多數表示恢復紅海的定期運輸還為時過早。

關鍵字： 紅海交通量增60%保費.大降陽明最晚復航

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