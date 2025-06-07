豆漿店7人早餐會　打造「護國神山」半導體

▲導演蕭菊貞（右前）從各種檔案資料尋找「小欣欣豆漿店」店址。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

紀錄片《造山者──世紀的賭注》追溯台灣半導體發展史時，導演蕭菊貞極力還原歷史，找到事件的真實地點，讓觀眾更有參與感。

講到政府對台灣半導體產業的推動，1974年在「小欣欣豆漿店」一場簡單的7人早餐會是傳奇般的開端，但店址何在卻眾說紛紜。為找出答案，蕭菊貞動用人脈、翻找檔案文件、幾度實地走訪，花半年多才確認。

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蕭菊貞說：「我們去台北市戶政事務所、地政事務所詢問，文化局也去拜託，希望可以從檔案室中尋找確切的地點。這家店已經收起來多年，同一地址早就另起高樓，如果從一般櫃檯詢問都說沒有資料，因為沒登記。」尋找的過程進展緩慢，最後是靠著大家以各種不同人脈，交叉不斷想辦法找，才確定「小欣欣豆漿店」以前是設在台北市南陽街40號。

▲導演蕭菊貞（右）於圓山飯店採訪前工研院院長史欽泰（左）。

此外，團隊還從潘文淵日誌中找到當年他閉關兩星期，書寫推動半導體產業「萬言書」的地點就在圓山飯店508號房。蕭菊貞也租下房間，拍攝「歷史現場」。

除了回顧歷史，還得緊緊追著時事跑。「本來以為拍歷史題材，兩、三年就可以完成，拍下去才發現不是那麼回事，世界的改變完全超乎預期。」蕭菊貞說，拍攝之初團隊的討論圍繞在「台積電能否超越三星」，拍著拍著三星不再是話題，變成「台積電跟英特爾」的比較，再來則是「台積電超越英特爾」，2024年以來AI更是熱門焦點。

今年又接連有台積電加碼在美投資1000億美元，以及川普祭出關稅措施，也讓蕭菊貞一再修改已定剪的版本。

▲潘文淵（左）與方賢齊（右）是推動台灣科技產業的重要人物。



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