美國線運價近月漲幅最高達147%　但高檔運價隨著運力恢復衰退

▲這次美國線運價雖快速飆漲，卻如多數業界預期，未超越去年高峰價。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

美國給中國商品關稅90天的寬限期，讓中美航線運價在近月內逾倍數衝高，在4月30日，上海航運交易所貨櫃運價指數(SCFI)美西線每大箱(40呎櫃)2272美元，6月6日報5606美元，漲幅高達146.74%，美東線自3383美元漲到7164美元，漲幅達117%，而高檔運價隨著美國線運力的恢復也快速的衰退，現貨市場在6月3日就已見到下修，本周還將進一步下修。

這一波運價飆漲來勢洶洶，但終究如國際海運資訊平台與國內主要攬貨業者估算，未能超越去年的高點。去年7月5日因美國東岸罷工可能，美西線運價最高曾達每大箱8103美元，這次在6月1日達到6000-6100美元之後，6月3日就先回跌500美元，本周已預告再跌400美元，實際跌多少還要觀察。

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在5月23日，媒體曾經詢問台驊控股創辦人，90天的寬限期對推升貨載估計僅是短期效益，船公司是否不會調太多船隻回美國線，當時顏益財回覆，對大陸出口商與船公司來說，都是有錢先賺再說，即使眼前貨量增長只是短期效益，船公司也會先設法加派船隻，出口商也是先出貨押匯再說。

業界高階分析，美西線每大箱成本價多數在1700-2000美元之間，5月12日中美關稅協議公布，5月14日開始美國將把對中國商品的關稅自145%降至30%，中國將對美國商品關稅從125%降至10%，5月16日美國線船隻還未回籠，因船公司原實施的減班措施，已讓美西線運價回升至3091美元，已經是高利潤運價，船公司無論如何也要搶這一波高運價，調動船隻的速度遠超過業界評估，新航線也迅速搶入，原本部分業界估計漲勢有機會維持到6月下半月，但在6月初就戛然而止。

挪威知名海運市場情報平台Xeneta首席分析師彼得‧桑德分析，高比率的運價飆升是一個暫時的現象，隨著跨太平洋航線運力的恢復，瘋狂的貨運熱潮有望消退。隨著供應鏈的逐漸恢復和庫存的增加，價格壓力將會減少。