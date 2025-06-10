房市變局中的最強後盾！永慶房產集團加盟總部啟動全台分享會　揭密百億業績心法

▲永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成（圖中）帶領6位過去一年累積總業績達9.5億元的店東，無私分享大環境震盪時的帶店心法。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

面對近年來全球政經局勢動盪、台灣房市變化劇烈，永慶房產集團加盟總部發揮「全台加盟店專屬智庫」角色，積極回應時局、提出應變策略，並舉辦多場實體與線上培訓課程，助攻全台永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產加盟店穩健前行。

今年截至目前為止，永慶已經開設六大主題、逾40天的實體培訓課程，搭配180堂線上課，累積超過4萬人次受益。特別在5月23日，永慶首次於中台灣舉辦「績優店東帶店心法&實務分享研習會」，吸引超過130位中部加盟店東與幹部熱情參與。

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活動現場，永慶房產集團業務總經理葉凌棋親臨分享，針對「川普關稅政策」進行深入剖析，指出其對台灣經濟與房市的潛在影響，並提出掌握成交的具體策略。他強調，儘管國際局勢多變，房地產長期仍具避險與保值特性，呼籲店東「掌握時勢、順勢而為」。

現場重磅亮點之一，是6位過去一年總業績高達9.5億元的績優店東無私分享！他們的實戰經驗為現場注入滿滿能量，從市場波動下的經營策略、團隊管理秘訣、留才育才眉角，讓台下店東長收穫滿滿。

▲永慶房產集團加盟總部5月份在台中舉辦首場「績優店東帶店心法&實務分享研習會」，吸引超過130名中台灣店東長參與。

2022年7月自中信房屋轉招、永義房屋北屯軍功國小加盟店的湯雅筑店長表示，參與此次研習讓她再次喚起創業初衷，也深信「唯有策略與速度並進，才能帶領團隊不敗於市場」，她將把研習會上的收穫化為行動，帶領團隊穩健前進，迎接新的高峰。而去年10月自東森房屋加入的永慶不動產台中振興環中加盟店長鄭錡陽亦深有感觸，他認為：「成功可以複製，只要落實策略、與夥伴並肩作戰！」

同樣在去年底自東森房屋加入的永義房屋太平樹孝正豐加盟店的陳政昌店長坦言，雖然自己尚在學習領導之道，但這場超高含金量的分享會，讓他體會到永慶是一個擁有文化與資源支撐的大家庭。而台慶不動產埔里廣鑫店東黃文昌更是大大讚賞這次研習會，讓他體會「腦洞大開、熱血沸騰」！多位成功帶領團隊的店東們，傾囊相授如何突破瓶頸、帶動業務成長、在挑戰中逆風飛翔，讓人聽得熱血澎湃。他也感謝永慶集團的安排，讓他有機會跟「經營達人」面對面學習。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成指出，這場研習只是開始，6月份將移師高雄，並計畫陸續在全台各地開設。莊總經理強調：「當外界認為這是危機，我們卻認為這是最好的佈局時機！」永慶總部將持續提供創新科技、優化聯賣平台，成為加盟夥伴最堅強的後盾。

▲永慶房產集團加盟總部化身全台加盟店「專屬智庫」，今年開辦的線上線下課程，高達4萬人次參與受惠。

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