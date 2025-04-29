永慶加盟四品牌「六大關鍵優勢」逆勢突圍　年中新授權店將達80店

▲永慶加盟四品牌年中新授權店預計達80間店，持續穩居「台灣房仲第一集團」的寶座。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

無懼市場不景氣帶來的衝擊，永慶房產集團一如既往在逆勢中成長，今年3月全台房市交易量較2月成長35%，首季成交量更突破1.2萬件，保持穩健態勢。為低谷布局、贏在未來，集團全年目標再開200店、招募1萬名人才。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示成績會說話，今年首季加盟店業績突破500萬元的就有490間店、突破700萬元則超過315間店，更有155間店突破千萬業績大關；除了加盟店表現優秀外，經紀人員首季業績達100萬元者近1,900人、達300萬元直逼200人，甚至有13人首季累積業績已突破1千萬元。穩健績效也成功吸引店東長簽約加盟、續開新店，讓永慶加盟四品牌-永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產，年中新授權店預計達80店。

莊志成總經理指出，選對加盟品牌是成功的基石！我們擁有多次逆勢成長的經驗，看好房市剛性需求依舊存在，此次我們超前佈署，以永慶加盟獨有的「共好共贏六優勢」幫助旗下加盟店穩健經營，首季總業績直逼70億元、較去年第四季成長11%，永慶集團逢低果決布局、搶占好店面與優秀人才，是決勝的關鍵！

搶占商機、擴大市場三優勢：聯賣平台、科技系統、戰略支援

「一店委託、千店銷售、萬人聯賣」是聯賣平台最佳演繹，也備受加盟店東長及伙伴讚譽！在聯賣規範完備的驅動下，線上線下整合運作順暢，首季聯賣就助攻26.5億元、貢獻近4成業績，業績聯賣率高達38%。

此外，永慶房產集團逾300人的數位科技團隊，持續優化數位工具和系統平台，如：〈i智慧Pro系統〉、〈行動智能經紀人APP〉，不僅能強化加盟夥伴服務效率、更能幫助店東長們精準管理，有效提升新進人員的存活率，也體現「科技房仲領航者」的各項優勢。

永慶加盟總部即時精準的「戰略支援」，也幫助加盟店提升競爭力，是近期加盟店東最肯定的一環。莊志成總經理解釋，永慶加盟總部是加盟店的「房產經營智庫」，不僅即時解析市場變動及政策，更進一步提供經營對策！像是第七波信用管制實施，24小時內永慶加盟四品牌的因應對策已經上線，穩定去年第四季績效表現，獲得加盟店東長盛讚。此外，每年七月的店東大會、及擴大事業版圖研習會，也著重在經營對策的分享，展現集團「幫加盟店東長賺錢，是永慶加盟總部的職責」的承諾。

▲永慶加盟總部即時精準的「戰略支援」，助攻加盟店掌握市場脈動，滾動調整經營策略。

▲「人才培育」是房仲事業的基石，永慶加盟提供客製化及千堂線上課程，成為最強人才培育基地。

形塑永續經營三優勢：人才培育、誠實服務、共好文化

「人才培育」是房仲永續經營的重要基石，因此永慶加盟四品牌也投注相當的資源在教育訓練，如〈i學苑〉提供超過1,300堂線上課程，涵蓋房仲基本功及進階課程，協助新人、資深人員及店東精進專業技能；更有業界唯一為店東長客製化設計的〈房仲經營管理師〉課程，幫助店東規劃經營策略，市場競爭中突破重圍。

此外，傳承自永慶集團的「先誠實再成交」與「共好共享文化」，擴大永慶加盟四品牌與同業的差距！自2022年全台加盟店響應「誠實服務承諾」之後，它已經成為加盟夥伴的日常，深獲客戶認同。而店東長不藏私地分享成功經驗，區域經管會整合資源、將優勢做更好的運用，如業務戰技講座、區域聯合教育訓練等，也讓人員、門店持續提升成長力量。

做店東的強力後盾 是加盟總部的使命

莊志成總經理表示，永慶加盟事業成立超過23年，在集團直營成功經驗的分享及資源挹注下，陸續打造四大加盟品牌。一路走來，見證多次景氣循環的挑戰，始終穩健前行。他強調，機會總是留給有準備的人，永慶加盟總部會做加盟店東最堅實的後盾，誠摯邀請有志之士在市場低點果決布局，共創房仲事業新篇章！

▲「共好共贏六優勢」不僅助攻永慶加盟四品牌Q1業績逆勢成長，更是穩定人心、蓄積擴展能量的關鍵。

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