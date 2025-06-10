快訊／淪壁紙倒數計時　連接器廠樺晟急聲明「遺憾、要申復」

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝攝）

記者高兆麟／台北報導

成立逾41年的連接器廠樺晟（3202）涉及違規處分金雞母導致喪失獲利來源，遭櫃買中心公告勒令下市，7月21日起終止買賣；樺晟今（10）日發出2大聲明，強調對主管機關做法「深感遺憾」，同時對終止買賣的處分提出申復。

樺晟在114年4月24日經董事會決議處分重要子公司，導致喪失主要營收及獲利來源，而且股權交易已經完成，因未依業務規則第15條之11規定辦理，櫃買中心核有業務規則第12條之2第1項第20款規定情事，遭公告自114年7月21日起終止櫃檯買賣，屆時股票淪壁紙，3.77萬投資人血本無歸。

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對此，樺晟除主張將檢附申復書向櫃買中心提出申復以外，另發布重大訊息揭露2聲明：

1、本公司處分大陸重要子公司係為因應川普關稅戰大陸經營環 境惡化及響應政府根植台灣政策，將資金匯回國內投資已營運中之新事業體， 本公司雖已將前述規劃及新事業體發展計畫函報證券櫃檯買賣中心惟未獲審辦， 本公司深表遺憾。

2、有關終止本公司有價證券上櫃買賣處置，本公司將即提請董事會決議後，依規檢附申復書向證券櫃檯買賣中心遞件申復，建請審酌取消本公司終止上櫃 處置，俾維護投資人權益。

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