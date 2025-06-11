自住客房價「看回不回」陸續進場　羅東買氣回升1成

▲宜蘭羅東近年觀光蓬勃發展，以熱鬧的羅東夜市為核心，周邊房市相當受歡迎。（圖／永慶不動產羅東光榮紘鼎加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

宜蘭羅東近年觀光蓬勃發展，以熱鬧的羅東夜市為核心，周邊房市相當受歡迎，專家表示，鎮內5年內大樓開價28~38萬元，從去年9月信用管制開始，買方對房市充滿不確定性，呈現觀望心態，自今年3月價格未見明顯下跌，吸引不少自住型買方重返市場。

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▲羅東商圈位於羅東鎮，交通便捷，生活機能完備，成為熱門購屋商圈。（圖／永慶不動產羅東光榮紘鼎加盟店提供）

永慶不動產羅東光榮紘鼎加盟店店東郭星乃表示，位於宜蘭的羅東商圈，位於羅東鎮，以熱鬧的羅東夜市為核心，周邊環繞傳統市場、特力屋、麥當勞等大型連鎖品牌，附近也有羅東轉運站，交通便捷，生活機能完備，成為熱門購屋商圈。

郭星乃指出，目前羅東商圈的主力產品以別墅與華廈為主，別墅產品多為屋齡10年內、地坪約27~32坪，成交總價落在1800~2200萬元之間。華廈方面，屋齡約30年，單價約20~23萬元，屋齡5年內大樓依樓層與建商品牌不同，單價落在28~38萬元。





▲羅東房市以在地買家為主力，約佔7成交易量，外地買家則貢獻3成，剛性需求為市場主要動能。（圖／永慶不動產羅東光榮紘鼎加盟店提供）

郭星乃指出，目前羅東房市以在地買家為主力，約佔7成交易量，外地買家則貢獻3成，剛性需求為市場主要動能，然而去年央行祭出第七波信用管制後，買家開始觀望，買氣明顯下滑，從去年11月至今年1月的進入房市低迷期，成交量較管制前出現15%的跌幅。

▲永慶不動產羅東光榮紘鼎加盟店店東郭星乃表示，民眾對房價下跌的預期落空，促使許多觀望者陸續進場。（圖／永慶不動產羅東光榮紘鼎加盟店提供）

儘管部分買家期待價格回落，但受土地成本高漲與營建費用攀升影響，房價保持穩健，民眾對房價下跌的預期落空，促使許多觀望者陸續進場，觀察近期成交量，買氣回升1.5~2成，顯示買方信心逐步回溫。

此外，由於羅東後火車站啟用，以及北宜高速公路和羅東聯絡道的建設，大幅提升了該區的交通便利性，郭星乃說：「未來還有羅東後站重劃區，以及高鐵延伸等議題為區域未來增添利多，房市長線表現持續受到關注。」

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