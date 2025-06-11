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台船股價奔漲停！5月營收月增8倍　認列新簽潛艦收益

▲▼海軍首艘國造潛艦IDS原型艦「海鯤軍艦」,海鯤號。（圖／記者蘇晏男攝）

▲台船(2208)承造的海鯤號後續艦兩艘今年3月簽約，5月開始按進度認列營收。（圖／資料照）

記者張佩芬／台北報導

台船(2208)承造的海鯤號後續艦兩艘今年3月簽約，開始設計、採購與船段施工，5月簽約程序完成，開始認列進度對應營收，讓台船5月營收創下單月新高77.97億元，月增8.34倍、年增5.26倍，由於台船承造潛艦約有一成利潤，今(11)日股價9點12分漲停，之後多數時間都停在17.75元的漲停價。

海鯤號7艘後續艦國防部共列了2840.8億元預算，平均每艘405.84億元，但因其中包括魚雷等軍事設施，台船實際簽到的造價，業界估計約300億出頭。

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台船承造潛艦採取實報實銷方式，國防部加給台船約10-11%當利潤，施工期預計要6到7年，台船每個月按各項進度申請費用，5月是累積兩個多月一次申報的費用，因此單月進帳金額特別高，承造期間都享有固定利潤。

另台船去年8月與中航(2612)簽約，取得建造21萬噸散裝貨輪2＋2艘訂單，今年4月起開工，預計明年下半年先交2艘；另與萬海航運(2615)簽定的8700箱(20呎櫃)貨櫃輪12＋4艘，明年第二季開工，預計2027年第三季開始交船。

台船目前在手訂單約1400餘億元，接造的中航與萬海船隻，在去年與今年都已分別預列可能虧損，因此後續財報表現估計將可漸入佳境，還有機會獲得回沖利益。

另台船研發首款無人船「魔鬼魚號」，今年3月對外發表，主打去紅鏈、高性價比、遙導控自主研發、商規現貨、AI辨識目標等六大特性，並開始接單，只要6～8周就可生產出一艘無人船，要價1000萬～5000萬元(不含武器)，除了軍事用途，也可廣泛使用於港區巡邏及離岸風電施工戒護功能等，目前正在積極行銷。

關鍵字： 台船兩艘新簽潛艦5月開始認列營收8倍增股價漲停

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