ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

今年前5個月造船訂單減58%　台船主檔塢位已排到2030年免擔憂

▲台船澄清年初投標輕型巡防艦標案內容。（圖／台船提供）

▲台船主檔塢位已排到2030年，不用擔心這一波造船訂單衰退。(圖／台船提供)

記者張佩芬／台北報導

根據克拉克森統計，今年前五個月全球造船業新船訂單大幅下滑，年減58%，主要原因是監管的不確定性和地緣政治緊張所致，其中汽車專用船與散裝船分別年減88%與81%最為明顯。我國台船(2208)目前主檔塢位已經排到2030年，兩艘海鯤號後續艦也已簽約，不用擔心這一波衰退。

英國知名海運諮詢公司德魯里(Drewry)稱這一波低檔是歷史低點，該機構在報告中指出，運價疲軟、新船造價高掛、交船期過長，以及整體市場不確定性是導致訂單下滑的原因，船東們在下單建造新船之前，迫切希望看到川普的關稅戰發揮甚麼樣的作用，以及美國貿易代表對在中國建造船舶徵收額外港口費一案的最後決定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

去年是自2008年以來，造船訂單水準最強勁的一年，但因未來環境法規和替代燃料採用的模糊性，也導致船東在下新訂單時猶豫不決。驗船機構高階認為，目前各種新燃料都非真正零碳排的燃料，估計在終極燃料問世之後，就會引發新一波的造船熱潮。

克拉克森研究公司(Clarksons Research)的數據顯示，2025年前5個月的新造船訂單下降約58%，不過造船廠普遍擁有非常強勁的遠期訂單覆蓋範圍，就像台船一樣，萬海航運4艘8700箱(20呎櫃)貨櫃船的選擇權如果決定使用並正式簽約，台船的主檔塢位就會排到2031年。

丹麥船舶金融(Danish Ship Finance)預測，新船價格將在短期內下降，獲得新訂單的船廠數量可能會下降，因為對新船的需求減弱，同時該公司認為運費會走軟。

經紀商BRS預測，全球的不確定性讓貨運市場面臨的新壓力，將推遲投資決策。新一波造船業擴張將對新造船價格產生下行影響，根據船舶的類型和尺寸，2025年新造船價格將下降10%以上。

今年前5個月訂單減幅最低的是客輪與郵輪，減少8%，其次是貨櫃船，減幅11%，業界估計這兩型船的造價降幅也會比較低。

關鍵字： 前5個月造船訂單減58%台船排到2030年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【幼兒園都市傳說】幼教師透露孩子名字暗藏性格玄機

推薦閱讀

南山人壽尹崇堯否認併入玉山金、永豐金　喊「IPO沒有時間表」

南山人壽尹崇堯否認併入玉山金、永豐金　喊「IPO沒有時間表」

南山人壽今（11）日召開股東會，董事長尹崇堯針對小股東提問一一回覆，外傳可能與玉山金或是永豐金合併傳言，他表示，不論是玉山金或永豐金，都是南山人壽在銀行通路很好的合作夥伴，但是「我們沒有做任何併購的談判」。

2025-06-11 11:58
最便宜市值型ETF！00663L今恢復交易　分割後首日漲幅逾12%

最便宜市值型ETF！00663L今恢復交易　分割後首日漲幅逾12%

國泰投信旗下正向二倍ETF「國泰臺灣加權正2（00663L）完成「1拆7」分割，於今（11）日以證交所公布之參考價24.3元恢復交易，根據公告資料昨（10）日基金淨值為26.98元，這代表未來一張僅需約2萬多元即可進行交易，成為最便宜的台股市值型ETF，受到大盤上漲激勵，到10點半左右，00663L上漲2.92元或漲幅12.02%，股價暫報27.22元。

2025-06-11 11:23
新日興擁摺疊iPhone大單　外資喊目標價300元

新日興擁摺疊iPhone大單　外資喊目標價300元

亞系外資出具新日興（3376）最新報告中表示，隨著 Apple 摺疊產品路線圖能見度明朗，加上公司具備淨現金結構與約 4% 殖利率保護股價下檔，認為新日興股價將有所表現，首次將新日興納入追蹤個股，給予「優於大盤表現」評等，目標價上看300元。

2025-06-11 11:37
捷星亞洲7／31關門　星宇航急漲逾6%

捷星亞洲7／31關門　星宇航急漲逾6%

受到捷星航空亞洲將在7月底關門消息影響，航空股今（11）日早盤股價也出現明顯波動，星宇航（2646）盤中突漲逾6%，華航（2610）、長榮航（2618）雙漲逾1%，不過同屬廉航的虎航（6757）跌0.79%。

2025-06-11 10:02
金管會關敵意併購大門？　蔡明忠：公開收購不等於敵意

金管會關敵意併購大門？　蔡明忠：公開收購不等於敵意

針對金管會昨天預告法規修正重點，遭外界解讀為金金併關上敵意併購大門，富邦集團董事長蔡明忠今天表示，金管會最重視維持市場秩序，只要有理由說服金管會，「我想公開收購不等於敵意併購」。

2025-06-11 11:58
5金控匯損臉綠！國泰金賺錢照跌2%　凱基金挫逾半根

5金控匯損臉綠！國泰金賺錢照跌2%　凱基金挫逾半根

5月新台幣升值7%，5大壽險型金控獲利承壓，今（11）日股價全墨，跌幅都在1%以上，其中凱基金（2883）盤中跌逾半根殺最大，5月自結小賺的國泰金（2882）股價也挫逾2%。

2025-06-11 10:37
一表看14家金控5月獲利表現！　前5月獲利總和1600億年減近4成

一表看14家金控5月獲利表現！　前5月獲利總和1600億年減近4成

國內14家上市金控5月獲利全數出爐，受到新台幣升值7%，壽險海外投資部位匯損承壓，壽險型3家金控富邦金（2881）、凱基金（2883）及新光金（2888）都出現虧損，單月分別虧損57.9億元、73.63億元，以及148.34億元，14家前5月獲利總和1554億元，年減率41%，玉山金（2884）唯一前5月獲利呈現正成長的金控。

2025-06-11 00:05
今年前5個月造船訂單減58%　台船主檔塢位已排到2030年免擔憂

今年前5個月造船訂單減58%　台船主檔塢位已排到2030年免擔憂

根據克拉克森統計，今年前五個月全球造船業新船訂單大幅下滑，年減58%，主要原因是監管的不確定性和地緣政治緊張所致，其中汽車專用船與散裝船分別年減88%與81%最為明顯。我國台船(2208)目前主檔塢位已經排到2030年，兩艘海鯤號後續艦也已簽下，不用擔心這一波衰退。

2025-06-12 07:00
北富銀史上最大調整！　全台10分行8月分批暫停營業

北富銀史上最大調整！　全台10分行8月分批暫停營業

銀行調整分行策略愈來愈積極，繼合庫銀、星展銀去年關閉10間分行之後，台北富邦銀行公告8月間公告10家分行暫停營業，業務全數移轉鄰近分行，雖然北富銀整併日盛銀至今、2年來調整分行據點上看20家，但8月策動10家分行暫停營業，寫下該行史上最大規模異動。北富銀強調，未來仍會持續平衡中南部據點，預計南部分行比重拉至3成，同時179家分行營業執照全數保留，不會有繳回減少的現象。

2025-06-12 00:03
季配息ETF殘酷對決！5檔距高光期縮逾8成　1檔獨撐

季配息ETF殘酷對決！5檔距高光期縮逾8成　1檔獨撐

台股行情震盪，季配型ETF配息表現也隨之波動，《ETtoday》盤點21檔季配型台股ETF配息表現發現，有5檔配息距歷史新高水準縮逾8成以上，只剩1檔平歷史新高，獨撐大局。

2025-06-12 00:01

讀者迴響

熱門新聞

北富銀史上最大調整！　全台10分行8月分批暫停營業

股票變壁紙！41年連接器廠下櫃日提前至7／21　3.77萬人血本無歸

快訊／Alphaliner報告：市值逾百億貨櫃船公司增至6家　萬海最新入列

季配息ETF殘酷對決！5檔距高光期縮逾8成　1檔獨撐

捷星亞洲7／31關門　星宇航急漲逾6%

6.4全台有感地震　台積電：未達疏散標準

大陸珠寶商改搶「這一物」…價格狂飆30%

一表看懂10檔高品質債ETF　年化配息率上看7％

台積電董事長魏哲家開金口點名機器人　4檔亮燈攻漲停

萬海船隻延燒過久傳出可能沉沒　資深船長指有時沉沒比漂浮更好

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【館長被逼表態】上海突被問「你哪國人?」館長反應全被拍！

【校門口辣舞】畢典熱褲妹校門跳鋼管　家長超嗨：幫國中兒慶祝

【周氏蝦捲出事】爆員工把廚餘到回滷鍋　監視器全都錄

【寵妹魔人】暖哥幫妹拿下夜市娃娃+摸頭殺

【800元台灣奶茶】館長隔天直播解釋：我沒有唬爛

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366