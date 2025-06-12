今年前5個月造船訂單減58%　台船主檔塢位已排到2030年免擔憂

▲台船主檔塢位已排到2030年，不用擔心這一波造船訂單衰退。(圖／台船提供)

記者張佩芬／台北報導

根據克拉克森統計，今年前五個月全球造船業新船訂單大幅下滑，年減58%，主要原因是監管的不確定性和地緣政治緊張所致，其中汽車專用船與散裝船分別年減88%與81%最為明顯。我國台船(2208)目前主檔塢位已經排到2030年，兩艘海鯤號後續艦也已簽約，不用擔心這一波衰退。

英國知名海運諮詢公司德魯里(Drewry)稱這一波低檔是歷史低點，該機構在報告中指出，運價疲軟、新船造價高掛、交船期過長，以及整體市場不確定性是導致訂單下滑的原因，船東們在下單建造新船之前，迫切希望看到川普的關稅戰發揮甚麼樣的作用，以及美國貿易代表對在中國建造船舶徵收額外港口費一案的最後決定。

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去年是自2008年以來，造船訂單水準最強勁的一年，但因未來環境法規和替代燃料採用的模糊性，也導致船東在下新訂單時猶豫不決。驗船機構高階認為，目前各種新燃料都非真正零碳排的燃料，估計在終極燃料問世之後，就會引發新一波的造船熱潮。

克拉克森研究公司(Clarksons Research)的數據顯示，2025年前5個月的新造船訂單下降約58%，不過造船廠普遍擁有非常強勁的遠期訂單覆蓋範圍，就像台船一樣，萬海航運4艘8700箱(20呎櫃)貨櫃船的選擇權如果決定使用並正式簽約，台船的主檔塢位就會排到2031年。

丹麥船舶金融(Danish Ship Finance)預測，新船價格將在短期內下降，獲得新訂單的船廠數量可能會下降，因為對新船的需求減弱，同時該公司認為運費會走軟。

經紀商BRS預測，全球的不確定性讓貨運市場面臨的新壓力，將推遲投資決策。新一波造船業擴張將對新造船價格產生下行影響，根據船舶的類型和尺寸，2025年新造船價格將下降10%以上。

今年前5個月訂單減幅最低的是客輪與郵輪，減少8%，其次是貨櫃船，減幅11%，業界估計這兩型船的造價降幅也會比較低。