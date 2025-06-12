軍人4月加薪1.5萬　明年再加3萬「更多人願意簽？」一票人中肯回

▲國軍明年再加薪。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

立法院三讀通過《軍人待遇條例》修正草案，今年四月國防部已調薪加1.5萬，修法後國軍加薪幅度最高有望達3萬，明年1月1日正式上路。就有網友抱怨，「這也太不公平」，只有軍人是寶，公務人員、老師、警察都沒有。對此，有網友點出加薪原因，「因為沒人要當，供需問題。」

有網友在Dcard發文，軍人今年四月才加薪，現在又要加碼3萬元。他質疑「只有軍人是寶，其他公務員、警察、老師都是草嗎？」現在物價上漲這麼多，其他公職只能繼續苦撐過日子嗎？「這也太不公平了吧！」

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PTT上也有網友討論，「二兵薪水破十萬，會不會讓更多人願意簽？20年服役領半薪終身俸，夠不夠吸引？你會願意當志願役嗎？或推薦朋友去？」

對此，一票網友搖頭，「我很羨慕，但必須說，不加薪誰來當兵？」「還是沒人要簽，表示薪水就還太低啊」、「加了你也不會去當阿，畢竟不是每個人都能忍受部隊的環境」、「當過兵的表示隨便啦～反正給我多少錢我都不想回去」、「24小時待軍營換來的薪水怎麼了，你羨慕可以來啊，就是犧牲你的自由而已」、「24小時待命，沒加到基本工資三倍以上已經很客氣了好嗎」。

立法院會10日三讀修正通過軍人待遇條例部分條文，新增志願役加給，未來志願投入軍旅者每月發給新台幣3萬元，明定明年1月1日施行。國防部長顧立雄表示，樂見官兵待遇提升，「國軍弟兄都很辛苦，待遇都希望調整」，今年4月已經奉總統賴清德的指示，調整志願役跟戰鬥部隊加給，6月也提升有關電偵等單位的加給，後續也都會陸續實施。